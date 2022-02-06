https://ria.ru/20220206/propaganda-1771306131.html

Французский эксперт прокомментировал заявления США о якобы российском фейке

Французский эксперт прокомментировал заявления США о якобы российском фейке - РИА Новости, 06.02.2022

Французский эксперт прокомментировал заявления США о якобы российском фейке

Заявления американских властей о якобы подготовке Россией инсценированного видео по Украине - это пропаганда в ее худшем проявлении, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T10:46

2022-02-06T10:46

2022-02-06T10:46

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Заявления американских властей о якобы подготовке Россией инсценированного видео по Украине - это пропаганда в ее худшем проявлении, заявил РИА Новости французский экономист, глава аналитического центра "Институт свобод" Шарль Гав (Charles Gave).Ранее власти США, не предъявляя никаких доказательств, заявили, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг эти утверждения. Он отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами"."Я ошеломлен детской наивностью американских заявлений", - сказал эксперт.Эти заявления о якобы готовящемся российском видео, "сделанные без каких-либо доказательств в целях защиты своих источников, являются болезненным напоминанием о выступлении Колина Пауэлла в ООН об оружии массового уничтожения" в Ираке, отметил Гав."Может быть, об этой подготовке российского видео Белый дом информируют те же источники, что и об иракском оружии массового поражения? Это звучит просто как пропаганда в ее худшем виде", — сказал он.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о совете госдепа верить им на слово про "фейки" по Украине со стороны России, заявил, что порекомендовал бы не верить никому на слово, особенно госдепу. Посольство России в Вашингтоне в ответ на голословные утверждения США о якобы подготовке РФ "фейкового" видео для оправдания "вторжения на Украину" заявило, что мировое сообщество помнит американские подлоги для начала интервенций по всему миру, включая "пробирку Колина Пауэлла".В феврале 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию о якобы имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия. В доказательство он продемонстрировал пробирку с белым порошком, который выдал за образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ отмечали, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.

https://ria.ru/20220205/zakharova-1771228838.html

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