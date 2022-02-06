Жительница Новосибирска купила дом для кошек и открыла приют

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За последние семь лет Татьяна Зеленская спасла больше 600 бездомных животных. Сначала она отдавала котов и кошек на передержку, но, когда их стало слишком много, решила открыть свой приют. Для этого Татьяна купила дом. Сейчас все его комнаты занимают 108 животных. Приют получил название "Кошачье царство".