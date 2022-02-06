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Жительница Новосибирска купила дом для кошек и открыла приют
Жительница Новосибирска купила дом для кошек и открыла приют - РИА Новости, 06.02.2022
Жительница Новосибирска купила дом для кошек и открыла приют
За последние семь лет Татьяна Зеленская спасла больше 600 бездомных животных. Сначала она отдавала котов и кошек на передержку, но, когда их стало слишком много, решила открыть свой приют. Для этого Татьяна купила дом. Сейчас все его комнаты занимают 108 животных. Приют получил название "Кошачье царство".
2022-02-06T11:43
2022-02-06T11:43
2022-02-06T11:45
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Жительница Новосибирска купила дом для кошек и открыла приют
За последние семь лет Татьяна Зеленская спасла больше 600 бездомных животных. Сначала она отдавала котов и кошек на передержку, но, когда их стало слишком много, решила открыть свой приют. Для этого Татьяна купила дом. Сейчас все его комнаты занимают 108 животных. Приют получил название «Кошачье царство».
2022-02-06T11:43
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PT2M13S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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5
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кошки, животные, новосибирск, видео
Жительница Новосибирска купила дом для кошек и открыла приют
За последние семь лет Татьяна Зеленская спасла больше 600 бездомных животных. Сначала она отдавала котов и кошек на передержку, но, когда их стало слишком много, решила открыть свой приют. Для этого Татьяна купила дом. Сейчас все его комнаты занимают 108 животных. Приют получил название "Кошачье царство".
2022-02-06T11:43
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PT2M13S
11:43 06.02.2022 (обновлено: 11:45 06.02.2022)
Жительница Новосибирска купила дом для кошек и открыла приют
За последние семь лет Татьяна Зеленская спасла больше 600 бездомных животных. Сначала она отдавала котов и кошек на передержку, но, когда их стало слишком много, решила открыть свой приют. Для этого Татьяна купила дом. Сейчас все его комнаты занимают 108 животных. Приют получил название "Кошачье царство".