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https://ria.ru/20220206/potok-1771322945.html
Посол ФРГ в Польше назвал условие отказа от запуска "Северного потока — 2"
Посол ФРГ в Польше назвал условие отказа от запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 06.02.2022
Посол ФРГ в Польше назвал условие отказа от запуска "Северного потока — 2"
Германия откажется вводить в эксплуатацию газопровод "Северный поток 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины, заявил посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг в... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T13:21
2022-02-06T13:21
россия
северный поток — 2
евросоюз
нато
киев
сша
польша
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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Германия откажется вводить в эксплуатацию газопровод "Северный поток 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины, заявил посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг в интервью изданию Rzeczpospolita."Мы наблюдаем только огромную концентрацию российских войск вокруг Украины. Но зачем это нужно, мы не знаем. Поэтому и мы не должны точно определять, какой будет наша реакция. Пусть и Кремль пребывает в неопределенности. Исключение делаем только в отношении "Северного потока 2". Для Польши и других стран это имеет особое значение", - сказал Фрайтаг."Я не могу представить, чтобы газ шел по "Северному потоку 2" после того, как Россия вторгнется на Украину", - добавил он.В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу."Мы также знаем, что введение санкций будет дорого нам стоить, потому что наше участие на российском рынке велико. Но мы готовы пойти на жертвы, чтобы предотвратить что-то несравненно худшее: войну", - заключил посол.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
https://ria.ru/20220206/potok-1771319414.html
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россия, северный поток — 2, евросоюз, нато, киев, сша, польша
13:21 06.02.2022
 
Посол ФРГ в Польше назвал условие отказа от запуска "Северного потока — 2"

Посол ФРГ в Польше заявил, что "Северный поток — 2" не запустят при эскалации на Украине

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2"
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2"
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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Германия откажется вводить в эксплуатацию газопровод "Северный поток 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины, заявил посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг в интервью изданию Rzeczpospolita.
"Мы наблюдаем только огромную концентрацию российских войск вокруг Украины. Но зачем это нужно, мы не знаем. Поэтому и мы не должны точно определять, какой будет наша реакция. Пусть и Кремль пребывает в неопределенности. Исключение делаем только в отношении "Северного потока 2". Для Польши и других стран это имеет особое значение", - сказал Фрайтаг.
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток — 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
Вчера, 12:57
В Германии призвали США не вмешиваться в ситуацию с "Северным потоком — 2"
"Я не могу представить, чтобы газ шел по "Северному потоку 2" после того, как Россия вторгнется на Украину", - добавил он.
В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
"Мы также знаем, что введение санкций будет дорого нам стоить, потому что наше участие на российском рынке велико. Но мы готовы пойти на жертвы, чтобы предотвратить что-то несравненно худшее: войну", - заключил посол.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 16:34
"Северный поток — 2" позволит немцам сократить счет за газ, заявил посол
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
 
РоссияСеверный поток — 2ЕвросоюзНАТОКиевСШАПольша
 
 
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