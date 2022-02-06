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Германия сделала предупреждение США из-за "Северного потока — 2"
В Германии призвали США не вмешиваться в ситуацию с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 06.02.2022
Германия сделала предупреждение США из-за "Северного потока — 2"
Соединенным Штатам не следует вмешиваться в ситуацию с запуском газопровода "Северный поток — 2", заявил в интервью газете Bild председатель немецкого... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T12:57
2022-02-06T14:41
в мире
германия
олаф шольц
фридрих мерц
ангела меркель
россия
северный поток — 2
сша
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Соединенным Штатам не следует вмешиваться в ситуацию с запуском газопровода "Северный поток — 2", заявил в интервью газете Bild председатель немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.Политик отметил, что европейским странам пока не удалось прийти к единой позиции по строительству и запуску трубопровода. Это, по мнению Мерца, может быть связано с политическим курсом, который проводил "предшественник действующего канцлера Олафа Шольца"."Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Его проект проходит сертификацию в германском регуляторе. Пока что процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. Она в процессе формирования заключения намерена проконсультироваться с Украиной.На этом фоне цены на газ на европейском рынке выросли в несколько раз по сравнению с летом. Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
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в мире, германия, олаф шольц, фридрих мерц, ангела меркель, россия, северный поток — 2, сша
12:57 06.02.2022 (обновлено: 14:41 06.02.2022)
 
В Германии призвали США не вмешиваться в ситуацию с "Северным потоком — 2"

Лидер ХДС Мерц призвал США не вмешиваться в ситуацию с газопроводом "Северный поток — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток — 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" около Любмина
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Соединенным Штатам не следует вмешиваться в ситуацию с запуском газопровода "Северный поток — 2", заявил в интервью газете Bild председатель немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

"США были и останутся нашими самыми главными союзниками, но мы также рассчитываем, что они не будут вмешиваться в такой чисто европейский вопрос, как строительство "Северного потока — 2", — сказал он.

Политик отметил, что европейским странам пока не удалось прийти к единой позиции по строительству и запуску трубопровода. Это, по мнению Мерца, может быть связано с политическим курсом, который проводил "предшественник действующего канцлера Олафа Шольца".
"Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Его проект проходит сертификацию в германском регуляторе. Пока что процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. Она в процессе формирования заключения намерена проконсультироваться с Украиной.
На этом фоне цены на газ на европейском рынке выросли в несколько раз по сравнению с летом. Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток — 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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В миреГерманияОлаф ШольцФридрих МерцАнгела МеркельРоссияСеверный поток — 2США
 
 
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