Германия сделала предупреждение США из-за "Северного потока — 2"

12:57 06.02.2022 (обновлено: 14:41 06.02.2022)
В Германии призвали США не вмешиваться в ситуацию с "Северным потоком — 2"
Лидер ХДС Мерц призвал США не вмешиваться в ситуацию с газопроводом "Северный поток — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2" около Любмина
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Соединенным Штатам не следует вмешиваться в ситуацию с запуском газопровода "Северный поток — 2", заявил в интервью газете Bild председатель немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.
"США были и останутся нашими самыми главными союзниками, но мы также рассчитываем, что они не будут вмешиваться в такой чисто европейский вопрос, как строительство "Северного потока — 2", — сказал он.
Политик отметил, что европейским странам пока не удалось прийти к единой позиции по строительству и запуску трубопровода. Это, по мнению Мерца, может быть связано с политическим курсом, который проводил "предшественник действующего канцлера Олафа Шольца".
"Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Его проект проходит сертификацию в германском регуляторе. Пока что процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. Она в процессе формирования заключения намерена проконсультироваться с Украиной.
На этом фоне цены на газ на европейском рынке выросли в несколько раз по сравнению с летом. Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.