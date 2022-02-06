https://ria.ru/20220206/potok-1771319414.html

Германия сделала предупреждение США из-за "Северного потока — 2"

В Германии призвали США не вмешиваться в ситуацию с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 06.02.2022

Германия сделала предупреждение США из-за "Северного потока — 2"

Соединенным Штатам не следует вмешиваться в ситуацию с запуском газопровода "Северный поток — 2", заявил в интервью газете Bild председатель немецкого... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T12:57

2022-02-06T12:57

2022-02-06T14:41

в мире

германия

олаф шольц

фридрих мерц

ангела меркель

россия

северный поток — 2

сша

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Соединенным Штатам не следует вмешиваться в ситуацию с запуском газопровода "Северный поток — 2", заявил в интервью газете Bild председатель немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.Политик отметил, что европейским странам пока не удалось прийти к единой позиции по строительству и запуску трубопровода. Это, по мнению Мерца, может быть связано с политическим курсом, который проводил "предшественник действующего канцлера Олафа Шольца"."Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Его проект проходит сертификацию в германском регуляторе. Пока что процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. Она в процессе формирования заключения намерена проконсультироваться с Украиной.На этом фоне цены на газ на европейском рынке выросли в несколько раз по сравнению с летом. Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.

https://ria.ru/20220204/potok-1770990038.html

германия

россия

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в мире, германия, олаф шольц, фридрих мерц, ангела меркель, россия, северный поток — 2, сша