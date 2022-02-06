18:08 06.02.2022 (обновлено: 20:22 06.02.2022)
В Молдавии обратились за помощью к России
Жители гагаузской автономии Молдавии попросили помощи России для решения газового кризиса
Флаг Молдавии
КОМРАТ (Молдавия), 6 фев — РИА Новости. Жители Гагаузии вновь вышли на протест в центре Комрата с требованием отменить повышение цен на газ и попросили Россию о помощи в борьбе с газовым кризисом, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Я уже подготовил и отправил письма на имя президента России Владимира Путина, замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, главы "Газпрома" Алексея Миллера. Мы ждем ответа. Я уверен в том, что Россия протянет нам руку помощи и окажет гуманитарную помощь в виде газа", — заявил на митинге депутат Народного собрания Виктор Петров.
Протестующие надеются, что на них обратят внимание центральные власти республики и помогут населению. В противном случае активисты грозят призвать жителей всех районов выйти на протесты.
Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. Также было решено повысить тариф на отопление, гигакалория стала дороже на 22 доллара. Оба решения вступили в силу задним числом с 1 января, оппозиция намерена опротестовать решение НАРЭ в суде. Депутаты Народного собрания Гагаузии приняли решение отправить в Москву делегацию, чтобы обсудить вопросы поставки газа в автономию в обход Кишинева.
Жители Гагаузии 30 января уже выходили на протест против повышения тарифа.
5 февраля, 14:52В Молдавии протестующие выдвинули требования к Санду
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии контракт подписали практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.
В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа, парламент ввел режим ЧП на 60 дней.