https://ria.ru/20220206/pomosch-1771350272.html

В Молдавии обратились за помощью к России

В Молдавии обратились за помощью к России - РИА Новости, 06.02.2022

В Молдавии обратились за помощью к России

Жители Гагаузии вновь вышли на протест в центре Комрата с требованием отменить повышение цен на газ и попросили Россию о помощи в борьбе с газовым кризисом,... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T18:08

2022-02-06T18:08

2022-02-06T20:22

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КОМРАТ (Молдавия), 6 фев — РИА Новости. Жители Гагаузии вновь вышли на протест в центре Комрата с требованием отменить повышение цен на газ и попросили Россию о помощи в борьбе с газовым кризисом, сообщил корреспондент РИА Новости."Я уже подготовил и отправил письма на имя президента России Владимира Путина, замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, главы "Газпрома" Алексея Миллера. Мы ждем ответа. Я уверен в том, что Россия протянет нам руку помощи и окажет гуманитарную помощь в виде газа", — заявил на митинге депутат Народного собрания Виктор Петров.Протестующие надеются, что на них обратят внимание центральные власти республики и помогут населению. В противном случае активисты грозят призвать жителей всех районов выйти на протесты.Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. Также было решено повысить тариф на отопление, гигакалория стала дороже на 22 доллара. Оба решения вступили в силу задним числом с 1 января, оппозиция намерена опротестовать решение НАРЭ в суде. Депутаты Народного собрания Гагаузии приняли решение отправить в Москву делегацию, чтобы обсудить вопросы поставки газа в автономию в обход Кишинева.Жители Гагаузии 30 января уже выходили на протест против повышения тарифа."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии контракт подписали практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа, парламент ввел режим ЧП на 60 дней.

https://ria.ru/20220205/moldaviya-1771240571.html

https://ria.ru/20220205/protest-1771237774.html

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в мире, молдавия, газпром, молдовагаз, россия, москва