https://ria.ru/20220206/polyanskiy-1771373439.html

Полянский ответил на фейк о 70-процентной готовности России к "вторжению"

Полянский ответил на фейк о 70-процентной готовности России к "вторжению" - РИА Новости, 06.02.2022

Полянский ответил на фейк о 70-процентной готовности России к "вторжению"

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал публикации в американских СМИ о том, что Россия якобы на 70 процентов готова к "вторжению" РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T22:43

2022-02-06T22:43

2022-02-06T23:54

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ООН, 6 фев — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал публикации в американских СМИ о том, что Россия якобы на 70 процентов готова к "вторжению" на Украину, назвав их результатом пропаганды."Очередное творение пропагандистской войны США. Неназванные представители, нераскрытые источники, никаких доказательств. И, как мы все видели, если открыто ставить под вопрос такие фейки, то ответов ты не получишь и прослывешь апологетом России", — написал дипломат в своем Twitter.Накануне в США некоторые СМИ, в частности агентство Reuters, выпустили материалы со ссылкой на "американских представителей" о том, что Россия якобы "располагает примерно 70 процентами боевой мощи, которая, по ее мнению, потребуется для полномасштабного вторжения на Украину". В воскресенье газета New York Times опубликовала статью, в которой сообщила со ссылкой на неназванных чиновников о "возможных огромных человеческих потерях" в случае конфликта на Украине. По словам авторов публикации, среди мирных жителей число жертв может составить от 25 тысяч до 50 тысяч, среди военнослужащих Украины — от пяти тысяч до 25 тысяч, среди военнослужащих России — от трех тысяч до десяти тысяч.До этого на сайте Bloomberg появился заголовок о "вторжении" России на Украину, затем его удалили. В агентстве заявили, что произошла ошибка, и пообещали расследовать обстоятельства инцидента.Также на этой неделе некоторые официальные представители США заявили, что российские спецслужбы якобы планируют снять постановочное видео с нападением украинских военных на российскую территорию или русскоязычных граждан — с кадрами "убитых" людей, скорбящих родных, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой фейк мог бы стать предлогом для начала боевых действий.Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс на брифинге в четверг предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства этих утверждений, верить на слово американскому правительству, а если не нравится — искать "утешения" в российской информации. Сам он никаких подтверждений не привел.Киев и западные страны в последнее время постоянно заявляют об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В то же время утверждения об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220206/kiev-1771286841.html

https://ria.ru/20220206/razgrom-1771367578.html

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в мире, нато, ситуация в днр и лнр, россия, украина, дмитрий полянский