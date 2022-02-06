https://ria.ru/20220206/polsha-1771343496.html

Польша разместит на своей территории дополнительные войска США

Польша разместит на своей территории дополнительные войска США - РИА Новости, 06.02.2022

Польша разместит на своей территории дополнительные войска США

Дополнительные силы американской армии будут расквартированы в юго-восточной части Польши недалеко от границы с Украиной, сообщил министр национальной обороны... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T16:46

2022-02-06T16:46

2022-02-06T16:46

россия

нато

восточная европа

министерство обороны сша

чехия

польша

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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Дополнительные силы американской армии будут расквартированы в юго-восточной части Польши недалеко от границы с Украиной, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.На днях Пентагон начал переброску в Восточную Европу дополнительных сил. В частности, в Польшу прибудут дополнительно 1,7 тысячи американских военных. Они уже начали прибывать в аэропорт Ясенка под Жешувом."Молниеносное прибытие войск США в Польшу дает лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьезном отношении к союзническим обязательствам. Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны", - написал Блащак в Twitter.Представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в минувшую среду сказал, что США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Он подчеркнул, что силы направляются в регион "не навсегда", "это реакция на текущую ситуацию, они (направляемые военные) не будут воевать на Украине". По его словам, отправка сил необходима для "оказания поддержки" союзникам в регионе.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220206/zeman-1771339509.html

россия

восточная европа

чехия

польша

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россия, нато, восточная европа, министерство обороны сша, чехия, польша