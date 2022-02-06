Польша разместит на своей территории дополнительные войска США
Министр обороны Польши: дополнительные войска США будут расположены недалеко от Украины
© REUTERS / Patryk Ogorzalek/Agencja Wyborcza.pl Транспортный самолет Lockheed Martin C-130 Hercules ВВС США на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ясенка, Польша
Транспортный самолет Lockheed Martin C-130 Hercules ВВС США на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ясенка, Польша
ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Дополнительные силы американской армии будут расквартированы в юго-восточной части Польши недалеко от границы с Украиной, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
На днях Пентагон начал переброску в Восточную Европу дополнительных сил. В частности, в Польшу прибудут дополнительно 1,7 тысячи американских военных. Они уже начали прибывать в аэропорт Ясенка под Жешувом.
Zgodnie z zapowiedziami 1,7 tys. dodatkowych żołnierzy 🇺🇸 zostanie przeniesionych do 🇵🇱. To mocny sygnał solidarności w odpowiedzi na sytuację na 🇺🇦. W ubiegłym tygodniu rozmawiałem na ten temat z @secdef L. Austinem. Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek agresji wobec naszego sąsiada. pic.twitter.com/wGJJp4tHGS— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 2, 2022
"Молниеносное прибытие войск США в Польшу дает лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьезном отношении к союзническим обязательствам. Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны", - написал Блащак в Twitter.
Представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в минувшую среду сказал, что США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Он подчеркнул, что силы направляются в регион "не навсегда", "это реакция на текущую ситуацию, они (направляемые военные) не будут воевать на Украине". По его словам, отправка сил необходима для "оказания поддержки" союзникам в регионе.
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Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.