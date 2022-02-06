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Спасатели обследуют дно Москвы-реки в поисках экс-замминистра юстиции
Спасатели обследуют дно Москвы-реки в поисках экс-замминистра юстиции - РИА Новости, 06.02.2022
Спасатели обследуют дно Москвы-реки в поисках экс-замминистра юстиции
Спасатели обследовали видеокамерами 1,5 тысячи квадратных метров дна Москвы-реки в поисках пропавшего человека, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T15:20
2022-02-06T15:20
2022-02-06T15:39
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
одинцово
мособлпожспас
владимир ялунин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Спасатели обследовали видеокамерами 1,5 тысячи квадратных метров дна Москвы-реки в поисках пропавшего человека, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, пропавший человек - экс-замминистра юстиции Владимир Ялунин.В ночь на 6 февраля в следственные органы подмосковного Одинцово поступила информация, что во время езды по замерзшей реке на квадроцикле местный житель вместе с транспортным средством ушел под лед. По данному факту проводится доследственная проверка."По состоянию на 15.00 пробурено 90 лунок, обследовано видеокамерами 1500 квадратных метров дна Москвы-реки, осуществлено одно погружение водолазами ПСО-1 "Мособлпожспас", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.Ранее сообщалось, что бывший замминистра юстиции Владимир Ялунин пропал в Одинцове Московской области в ночь на воскресенье. Как сообщал региональный главк МЧС, вероятно, он провалился под лед в Москву-реку, катаясь на снегоходе. Уточнялось, что были выполнены четыре погружения и обнаружен квадроцикл.
https://ria.ru/20220206/yalunin-1771310905.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), одинцово, мособлпожспас, владимир ялунин
15:20 06.02.2022 (обновлено: 15:39 06.02.2022)
Спасатели обследуют дно Москвы-реки в поисках экс-замминистра юстиции
Спасатели обследовали камерами дно Москвы-реки в поисках экс-замминистра юстиции Ялунина