https://ria.ru/20220206/poiski-1771333333.html

Спасатели обследуют дно Москвы-реки в поисках экс-замминистра юстиции

Спасатели обследуют дно Москвы-реки в поисках экс-замминистра юстиции - РИА Новости, 06.02.2022

Спасатели обследуют дно Москвы-реки в поисках экс-замминистра юстиции

Спасатели обследовали видеокамерами 1,5 тысячи квадратных метров дна Москвы-реки в поисках пропавшего человека, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T15:20

2022-02-06T15:20

2022-02-06T15:39

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

одинцово

мособлпожспас

владимир ялунин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Спасатели обследовали видеокамерами 1,5 тысячи квадратных метров дна Москвы-реки в поисках пропавшего человека, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, пропавший человек - экс-замминистра юстиции Владимир Ялунин.В ночь на 6 февраля в следственные органы подмосковного Одинцово поступила информация, что во время езды по замерзшей реке на квадроцикле местный житель вместе с транспортным средством ушел под лед. По данному факту проводится доследственная проверка."По состоянию на 15.00 пробурено 90 лунок, обследовано видеокамерами 1500 квадратных метров дна Москвы-реки, осуществлено одно погружение водолазами ПСО-1 "Мособлпожспас", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.Ранее сообщалось, что бывший замминистра юстиции Владимир Ялунин пропал в Одинцове Московской области в ночь на воскресенье. Как сообщал региональный главк МЧС, вероятно, он провалился под лед в Москву-реку, катаясь на снегоходе. Уточнялось, что были выполнены четыре погружения и обнаружен квадроцикл.

https://ria.ru/20220206/yalunin-1771310905.html

московская область (подмосковье)

одинцово

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), одинцово, мособлпожспас, владимир ялунин