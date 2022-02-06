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В Подмосковье пропал экс-замминистра юстиции
В Подмосковье пропал экс-замминистра юстиции - РИА Новости, 06.02.2022
В Подмосковье пропал экс-замминистра юстиции
Бывший замминистра юстиции Владимир Ялунин пропал в Одинцове Московской области, вероятно, он провалился под лед в Москву-реку, катаясь на снегоходе, сообщает... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T02:36
2022-02-06T02:36
2022-02-06T05:21
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бывший замминистра юстиции Владимир Ялунин пропал в Одинцове Московской области, вероятно, он провалился под лед в Москву-реку, катаясь на снегоходе, сообщает региональный главк МЧС.По его данным, в 00.15 6 февраля от оперативного дежурного по Одинцову поступило обращение о потерявшемся человеке: Ялунине Владимире Увенальевиче.К поискам привлекли 30 человек, 9 машин.
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происшествия, россия, московская область (подмосковье)
02:36 06.02.2022 (обновлено: 05:21 06.02.2022)
В Подмосковье пропал экс-замминистра юстиции
В Подмосковье пропал экс-замминистра юстиции Ялунин, он мог провалиться под лед