В Подмосковье пропал экс-замминистра юстиции

"Ялунин В. У. около 18.00 5 февраля уехал в поле на квадроцикле в сторону храма. Телефона при себе не имеет. В районе с. Козино у Церкви Троицы Живоначальной обнаружены следы квадроцикла, ведущие к реке Москва. В месте, где заканчиваются следы (10 метров от берега), на водоеме наблюдается разлом льда, площадь которого соответствует предполагаемым размерам квадроцикла", - говорится в сообщении.