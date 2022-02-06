https://ria.ru/20220206/pogoda-1771365314.html

Россиянам пообещали сильное потепление на следующей неделе

Россиянам пообещали сильное потепление на следующей неделе - РИА Новости, 06.02.2022

Россиянам пообещали сильное потепление на следующей неделе

Циклон "Роксана" на предстоящей неделе в Центральной России выстрелит мартовским теплом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T20:58

2022-02-06T20:58

2022-02-06T22:33

общество

россия

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Циклон "Роксана" на предстоящей неделе в Центральной России выстрелит мартовским теплом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в результате этого среднесуточная температура воздуха в Центральной России окажется на семь-девять градусов выше многолетней нормы: ночами станет не ниже нуля — минус пяти, а днем столбики термометров будут колебаться от минус двух до плюс трех. Такой температурный режим более чем на месяц опережает календарь и соответствует климатическим показателям середины марта, добавил Тишковец."При этом почти каждый день будут идти осадки преимущественно в твердой фазе в виде снега и мокрого снега, а иногда — не исключено, что кое-где может примешиваться и небольшой дождь. Безусловно, что в условиях слабых оттепелей и заморозков ожидается высокая вероятность гололедных явлений, из-за чего автомобилистам и пешеходам нужно быть осторожными. Общее количество осадков за ближайшую пятидневку прогнозируется до девяти-десяти миллиметров, что составляет одну четвертую от всего февральского объема влаги", — продолжил синоптик.Таким образом, высота сугробов в Москве почти не изменится и сохранится на уровне 45-48 сантиметров, заключил Тишковец.

https://ria.ru/20220205/pogoda-1771188730.html

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общество, россия, центр "фобос", евгений тишковец