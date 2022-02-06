Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220206/pogoda-1771365314.html
Россиянам пообещали сильное потепление на следующей неделе
Россиянам пообещали сильное потепление на следующей неделе - РИА Новости, 06.02.2022
Россиянам пообещали сильное потепление на следующей неделе
Циклон "Роксана" на предстоящей неделе в Центральной России выстрелит мартовским теплом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T20:58
2022-02-06T22:33
общество
россия
центр "фобос"
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156134/52/1561345226_0:115:3118:1868_1920x0_80_0_0_d12fb9ec29976a1c59d7e83e42200e00.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Циклон "Роксана" на предстоящей неделе в Центральной России выстрелит мартовским теплом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в результате этого среднесуточная температура воздуха в Центральной России окажется на семь-девять градусов выше многолетней нормы: ночами станет не ниже нуля — минус пяти, а днем столбики термометров будут колебаться от минус двух до плюс трех. Такой температурный режим более чем на месяц опережает календарь и соответствует климатическим показателям середины марта, добавил Тишковец."При этом почти каждый день будут идти осадки преимущественно в твердой фазе в виде снега и мокрого снега, а иногда — не исключено, что кое-где может примешиваться и небольшой дождь. Безусловно, что в условиях слабых оттепелей и заморозков ожидается высокая вероятность гололедных явлений, из-за чего автомобилистам и пешеходам нужно быть осторожными. Общее количество осадков за ближайшую пятидневку прогнозируется до девяти-десяти миллиметров, что составляет одну четвертую от всего февральского объема влаги", — продолжил синоптик.Таким образом, высота сугробов в Москве почти не изменится и сохранится на уровне 45-48 сантиметров, заключил Тишковец.
https://ria.ru/20220205/pogoda-1771188730.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156134/52/1561345226_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_b8a3fea79fb03cc700eef2d93ff0bc34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, центр "фобос", евгений тишковец
20:58 06.02.2022 (обновлено: 22:33 06.02.2022)
 
Россиянам пообещали сильное потепление на следующей неделе

"Фобос": циклон "Роксана" принесет в Центральную Россию мартовское тепло на будущей неделе

© РИА Новости / Борис Приходько / Перейти в фотобанкИзмайловский парк в Москве
Измайловский парк в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Борис Приходько
Перейти в фотобанк
Измайловский парк в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Циклон "Роксана" на предстоящей неделе в Центральной России выстрелит мартовским теплом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За воскресенье в Москве выпало три миллиметра осадков, местами в окрестностях, в Пушкино — до пяти миллиметров, что составляет почти десять процентов от месячной нормы осадков. Виной тому — североатлантический циклон по имени "Роксана", который на предстоящей неделе установит зональный перенос в субширотном направлении, тем самым обеспечивая бесперебойный приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения, подогретого Гольфстримом", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате этого среднесуточная температура воздуха в Центральной России окажется на семь-девять градусов выше многолетней нормы: ночами станет не ниже нуля — минус пяти, а днем столбики термометров будут колебаться от минус двух до плюс трех.
Такой температурный режим более чем на месяц опережает календарь и соответствует климатическим показателям середины марта, добавил Тишковец.
"При этом почти каждый день будут идти осадки преимущественно в твердой фазе в виде снега и мокрого снега, а иногда — не исключено, что кое-где может примешиваться и небольшой дождь. Безусловно, что в условиях слабых оттепелей и заморозков ожидается высокая вероятность гололедных явлений, из-за чего автомобилистам и пешеходам нужно быть осторожными. Общее количество осадков за ближайшую пятидневку прогнозируется до девяти-десяти миллиметров, что составляет одну четвертую от всего февральского объема влаги", — продолжил синоптик.
Таким образом, высота сугробов в Москве почти не изменится и сохранится на уровне 45-48 сантиметров, заключил Тишковец.
Прохожий на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 00:31
Вильфанд предупредил жителей Центральной России о дождях и оттепели
 
ОбществоРоссияЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала