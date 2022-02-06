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СМИ сообщили о возможном визите премьера Пакистана в Россию
СМИ сообщили о возможном визите премьера Пакистана в Россию - РИА Новости, 06.02.2022
СМИ сообщили о возможном визите премьера Пакистана в Россию
Премьер-министр Пакистана Имран Хан может в феврале приехать в Россию по приглашению президента Владимира Путина, сообщил телеканал Wion со ссылкой на... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T17:00
2022-02-06T17:00
в мире
пакистан
имран хан
наваз шариф
россия
афганистан
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан может в феврале приехать в Россию по приглашению президента Владимира Путина, сообщил телеканал Wion со ссылкой на дипломатические источники."Премьер-министр Пакистана Имран Хан станет первым премьер-министром страны за 23 года, который отправится с двусторонним визитом в Россию в этом месяце, сообщили дипломатические источники в Пакистане. Визит Хана в Россию проходит по приглашению президента России Владимира Путина", - сообщил телеканал.Ожидается, что на повестке дня визита будут двусторонние связи, ситуация в Афганистане, а также переговоры о сотрудничестве в области обороны и продвижение газопровода "Пакистанский поток"."Премьер-министра Пакистана будет сопровождать высокопоставленная делегация министров из его кабинета. Источники сообщают, что подробности этого визита будут обнародованы в надлежащее время министерством иностранных дел Пакистана", - добавил телеканал.В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф.
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в мире, пакистан, имран хан, наваз шариф, россия, афганистан, владимир путин
17:00 06.02.2022
 
СМИ сообщили о возможном визите премьера Пакистана в Россию

Телеканал Wion: премьер Пакистана Имран Хан может посетить Россию в середине февраля

© AP Photo / Thomas PeterПремьер-министр Пакистана Имран Хан
Премьер-министр Пакистана Имран Хан - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Thomas Peter
Премьер-министр Пакистана Имран Хан . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан может в феврале приехать в Россию по приглашению президента Владимира Путина, сообщил телеканал Wion со ссылкой на дипломатические источники.
"Премьер-министр Пакистана Имран Хан станет первым премьер-министром страны за 23 года, который отправится с двусторонним визитом в Россию в этом месяце, сообщили дипломатические источники в Пакистане. Визит Хана в Россию проходит по приглашению президента России Владимира Путина", - сообщил телеканал.
Ожидается, что на повестке дня визита будут двусторонние связи, ситуация в Афганистане, а также переговоры о сотрудничестве в области обороны и продвижение газопровода "Пакистанский поток".
"Премьер-министра Пакистана будет сопровождать высокопоставленная делегация министров из его кабинета. Источники сообщают, что подробности этого визита будут обнародованы в надлежащее время министерством иностранных дел Пакистана", - добавил телеканал.
В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф.
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В миреПакистанИмран ХанНаваз ШарифРоссияАфганистанВладимир Путин
 
 
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