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В Якутске женщина выжила после падения с восьмого этажа
В Якутске женщина выжила после падения с восьмого этажа - РИА Новости, 06.02.2022
В Якутске женщина выжила после падения с восьмого этажа
Жительница Якутска осталась жива после падения с восьмого этажа, следователи проверяют обстоятельства произошедшего, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T10:14
2022-02-06T16:33
происшествия
россия
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 6 фев — РИА Новости. Жительница Якутска осталась жива после падения с восьмого этажа, следователи проверяют обстоятельства произошедшего, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в пятницу в Якутске женщина упала с восьмого этажа, она осталась жива и вызвала скорую помощь. Позже в Сети появилось видео ее падения."Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту падения женщины 1991 года рождения из окна восьмого этажа жилого дома, расположенного по улице Бестужева-Марлинского. В настоящее время женщина находится в реанимации. Следователи устанавливают все обстоятельства и причину произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством", — отметила Дворецкая.В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения рассказали РИА Новости, что женщина находится в республиканской больнице № 2 (Центре экстренной медицинской помощи) с повреждением тазовых костей. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
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россия
якутск
республика саха (якутия)
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происшествия, россия, якутск, республика саха (якутия)
10:14 06.02.2022 (обновлено: 16:33 06.02.2022)
 
В Якутске женщина выжила после падения с восьмого этажа

Жительница Якутска выжила после падения с восьмого этажа

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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ЯКУТСК, 6 фев — РИА Новости. Жительница Якутска осталась жива после падения с восьмого этажа, следователи проверяют обстоятельства произошедшего, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.
Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в пятницу в Якутске женщина упала с восьмого этажа, она осталась жива и вызвала скорую помощь. Позже в Сети появилось видео ее падения.
"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту падения женщины 1991 года рождения из окна восьмого этажа жилого дома, расположенного по улице Бестужева-Марлинского. В настоящее время женщина находится в реанимации. Следователи устанавливают все обстоятельства и причину произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством", — отметила Дворецкая.
В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения рассказали РИА Новости, что женщина находится в республиканской больнице № 2 (Центре экстренной медицинской помощи) с повреждением тазовых костей. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
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