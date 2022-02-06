https://ria.ru/20220206/obse-1771332334.html

Президент Швейцарии рассказал, как можно решить проблему на Украине

Президент Швейцарии рассказал, как можно решить проблему на Украине - РИА Новости, 06.02.2022

Президент Швейцарии рассказал, как можно решить проблему на Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является подходящей площадкой для обсуждения озабоченностей России в сфере безопасности, заявил... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T15:08

2022-02-06T15:08

2022-02-06T22:48

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ЦЮРИХ, 6 фев — РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является подходящей площадкой для обсуждения озабоченностей России в сфере безопасности, заявил президент Швейцарии, который также занимает должность министра иностранных дел, Иньяцио Кассис.Ранее в российском диппредставительстве сообщили РИА Новости, что посол России в Швейцарии Сергей Гармонин 1 февраля передал Кассису послание главы МИД Сергея Лаврова по вопросам безопасности."Письма относятся к обычному дипломатическому инструментарию. Лавров разослал одно и то же письмо в разные страны. Таким образом, ОБСЕ является подходящей площадкой для обсуждения озабоченностей России", — сказал Кассис в интервью швейцарской газете Sonntags Zeitung.Он добавил, что Швейцария привержена деэскалации ситуации вокруг Украины на всех уровнях, в частности в ОБСЕ."Я считаю, что конфликт может быть разрешен только там, где все стороны сидят за одним столом. И поэтому мы также можем сыграть свою роль вместе с нашими европейскими партнерами", — сказал швейцарский президент.Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что по линии ведомства будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему. Глава МИД России отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым моментом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту Владимиру Путину.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220129/ukraina-1770147299.html

https://ria.ru/20220123/peredel-1769139287.html

россия

восточная европа

сша

украина

швейцария

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в мире, обсе, нато, россия, восточная европа, сша, украина, швейцария