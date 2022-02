https://ria.ru/20220206/obrezanie-1771060858.html

Международный день нетерпимого отношения к калечащему женскому обрезанию

Ежегодно 6 февраля в мире отмечается Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах (International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation). Он был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2012 года.Калечащие операции на женских половых органах включают в себя все процедуры, направленные на изменение или нанесение увечий женским гениталиям в немедицинских целях. Причинами являются различные культурные, религиозные и социальные факторы в семьях и сообществах. Операции, как правило, проводятся среди девочек раннего возраста в период между младенчеством и возрастом пятнадцати лет.О женском обрезании известно с пятого века до нашей эры. Согласно Геродоту, его практиковали финикийцы, хетты, эфиопы. К середине XIX века эту операцию практиковали уже во Франции и Англии. Дольше всех проведение подобных операций практиковали в лечебных целях в США, последний случай был зафиксирован в 1927 году.Западная общественность обратила внимание на проблему в 1980-е годы на волне эмиграции в Европу и Северную Америку молодых семей и студентов из стран, где сохранилось женское обрезание.По оценкам ВОЗ, в мире насчитывается более 200 миллионов девушек и женщин, ставших жертвами практики нанесения увечий женским гениталиям, до 2030 года такому риску могут быть подвергнуты еще около 4,6 миллиона девушек.Эта практика признана нарушением прав женщин и девочек на международном уровне, она представляет серьезную угрозу для их психического, сексуального и репродуктивного здоровья. Подобные операции могут повысить восприимчивость к ВИЧ, иметь неблагоприятные последствия для беременности и родов и также привести к смерти матери и новорожденного.Проведение таких операций отражает глубоко укоренившееся неравенство между полами и представляет собой крайнюю форму дискриминации женщин и девочек.С целью положить конец калечащим операциям на женских половых органах, в 2008 году Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) запустили крупнейшую глобальную программу по ускорению отказа от нанесения увечий женским половым органам. В настоящее время она охватывает 17 стран в Африке и на Ближнем Востоке, а также поддерживает региональные и глобальные инициативы. За это время поддержку Программы получили более 3,3 миллиона девочек и женщин, в 13 странах были приняты законы, запрещающие данную практику, а также были обеспечены ассигнования на их реализацию.В декабре 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла без голосования резолюцию A/RES/69/150 с призывом к государствам-членам разрабатывать, поддерживать и осуществлять всеобъемлющие и комплексные стратегии для предотвращения калечащих операций на женских половых органах.В июле 2018 года Генеральный секретарь ООН представил доклад "Активизация глобальных усилий в целях искоренения практики калечащих операций на женских половых органах".Проведение подобных операций подвергается резкой критике во всем мире со стороны врачей, ученых и международных организаций. В Италии, Голландии и США предпринимали попытки медикализации женского обрезания, то есть переноса его в частные клиники, чтобы снизить вред и вывести из подполья. Но все они жестко пресекались общественностью. В 2010 году Американская академия педиатрии выпустила заявление, где одобряла "ритуальный порез" в качестве суррогатного метода. Но спустя месяц отозвала его под давлением активистов.30 апреля 2020 года правительством Судана было принято решение внести изменения в закон об уголовных наказаниях, к которому была добавлена статья 141 о криминализации женского обрезания.Несмотря на активизацию национальных, региональных и международных усилий и нацеленность на отказ от практики калечащих операций на женских половых органах, она сохраняется во многих регионах мира. В основном подобные операции проводятся в 30 странах Африки и Ближнего Востока, а также в некоторых странах Азии, включая Индию, Индонезию, Ирак и Пакистан, и в регионах Латинской Америки, к примеру, среди народности Эмбера в Колумбии. Калечащие операции на женских половых органах продолжают осуществлять в некоторых общинах иммигрантов, проживающих в Западной Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии. Странами с наибольшей распространенностью подобных операций (85% и более) являются Сомали, Гвинея, Джибути и Египет.Согласно информации ЮНФПА, на меры по предотвращению калечащих операций необходимо по 95 долларов на каждую девочку или женщину из группы риска.По данным ООН, в период с 2000 по 2018 год распространенность этой практики сократилась на 25%. Главной целью ООН является искоренение проведения калечащих операций к 2030 году.В 2022 году Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах будет проведен под лозунгом "Ускорение инвестиций в борьбу с калечащими операциями на женских половых органах" (Accelerating Investment to End Female Genital Mutilation).

