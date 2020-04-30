Судан признал "женское обрезание" уголовным преступлением

ОП просит проверить информацию о "женском обрезании" в московской клинике

ОП просит проверить информацию о "женском обрезании" в московской клинике

МИД подчеркнул, что это решение позволит бороться с одной из самых опасных социальных практик, являющихся намеренным насилием в отношении женщин.