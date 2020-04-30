Судан признал "женское обрезание" уголовным преступлением

КАИР, 30 апр – РИА Новости. Суданские власти ввели уголовное наказание за "женское обрезание", сообщил МИД страны.
"В рамках приверженности правительства Судана выполнению международных соглашений, связанных с правами человека, в частности, женщин и детей, МИД приветствует решение кабинета министров об изменении закона об уголовных наказаниях, к которому добавлена статья 141 о криминализации женского обрезания", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы МИД Судана.
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МИД подчеркнул, что это решение позволит бороться с одной из самых опасных социальных практик, являющихся намеренным насилием в отношении женщин.
Так называемое "женское обрезание" - частичное или полное удаление внешних женских гениталий — практикуется по религиозным или ритуальным мотивам в десятках стран мира, в первую очередь в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. По данным ЮНИСЕФ, операцию перенесли как минимум 200 миллионов женщин, однако поскольку официальная статистика не ведется, эта цифра может быть сильно занижена. При этом "женское обрезание" подвергается резкой критике со стороны врачей, ученых и международных организаций как калечащая операция, имеющая зачастую тяжелейшие последствия для здоровья женщин.
По данным ООН, 88% женщин и девочек в Судане в возрасте от 15 до 49 лет подверглись мучительной процедуре "женского обрезания".
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