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Туризм
https://ria.ru/20220206/naves-1771358451.html
В горнолыжном центре в Анталье рухнул навес, есть пострадавшие
В горнолыжном центре в Анталье рухнул навес, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.02.2022
В горнолыжном центре в Анталье рухнул навес, есть пострадавшие
Навес рухнул в горнолыжном центре "Саклыкент" в турецкой Анталье из-за сильного снегопада, восемь человек пострадали, передает агентство "Анадолу". РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T19:45
2022-02-06T20:02
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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Навес рухнул в горнолыжном центре "Саклыкент" в турецкой Анталье из-за сильного снегопада, восемь человек пострадали, передает агентство "Анадолу"."В горнолыжном центре "Саклыкент" в Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов: пострадали восемь человек. Пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы. В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики. Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз", - передает агентство.Горнолыжный центр "Саклыкент" расположен на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.Россиян среди пострадавших во время инцидента в горнолыжном центре в турецкой Анталье нет, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье."Да, нам известно об инциденте, россиян среди пострадавших нет", - сказали корреспонденту РИА Новости по телефону, отвечая на соответствующий вопрос.
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в мире, новости - туризм, анталья (провинция), турция
19:45 06.02.2022 (обновлено: 20:02 06.02.2022)
 
В горнолыжном центре в Анталье рухнул навес, есть пострадавшие

В горнолыжном центре в турецкой Анталье рухнул навес, восемь человек пострадали

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции
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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Навес рухнул в горнолыжном центре "Саклыкент" в турецкой Анталье из-за сильного снегопада, восемь человек пострадали, передает агентство "Анадолу".
"В горнолыжном центре "Саклыкент" в Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов: пострадали восемь человек. Пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы. В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики. Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз", - передает агентство.
Горнолыжный центр "Саклыкент" расположен на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.
Россиян среди пострадавших во время инцидента в горнолыжном центре в турецкой Анталье нет, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.
"Да, нам известно об инциденте, россиян среди пострадавших нет", - сказали корреспонденту РИА Новости по телефону, отвечая на соответствующий вопрос.
Турецкая Анталья - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 12:51Туризм
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