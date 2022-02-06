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В горнолыжном центре в Анталье рухнул навес, есть пострадавшие

В горнолыжном центре в Анталье рухнул навес, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.02.2022

В горнолыжном центре в Анталье рухнул навес, есть пострадавшие

Навес рухнул в горнолыжном центре "Саклыкент" в турецкой Анталье из-за сильного снегопада, восемь человек пострадали, передает агентство "Анадолу". РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T19:45

2022-02-06T19:45

2022-02-06T20:02

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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Навес рухнул в горнолыжном центре "Саклыкент" в турецкой Анталье из-за сильного снегопада, восемь человек пострадали, передает агентство "Анадолу"."В горнолыжном центре "Саклыкент" в Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов: пострадали восемь человек. Пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы. В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики. Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз", - передает агентство.Горнолыжный центр "Саклыкент" расположен на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.Россиян среди пострадавших во время инцидента в горнолыжном центре в турецкой Анталье нет, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье."Да, нам известно об инциденте, россиян среди пострадавших нет", - сказали корреспонденту РИА Новости по телефону, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220111/turtsiya-1767310738.html

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