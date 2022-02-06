https://ria.ru/20220206/moshenniki-1771301519.html

Володин призвал разобраться с мошенническими схемами при продаже машин

Володин призвал разобраться с мошенническими схемами при продаже машин - РИА Новости, 06.02.2022

Володин призвал разобраться с мошенническими схемами при продаже машин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram обратил внимание на мошеннические схемы с покупкой авто, отметив необходимость совершенствования... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T09:49

2022-02-06T09:49

2022-02-06T09:58

авто

общество

вячеслав володин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753452151_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_4c0b8322e94dc750c92738b48fd67eb1.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram обратил внимание на мошеннические схемы с покупкой авто, отметив необходимость совершенствования законодательства для решения этой проблемы.Как отметил политик, от граждан поступают обращения, в которых сообщается о случаях мошенничества при покупке авто. Одна из преступных схем, по его словам, касается залоговых автомобилей."Человек приобретает машину, не зная, что она находится под обременением — чаще всего банка. Нечестный продавец замалчивает этот факт. Если бывший владелец перестаёт выплачивать долг, предмет залога — транспортное средство — могут забрать", - объяснил он.Володин добавил, что сегодня для банков установлен добровольный порядок регистрации обременения, в ПТС данные сведения не вносятся и не передаются в органы ГИБДД. В связи с этим парламентарий отметил необходимость совершенствования законодательства в этой сфере.Для того, чтобы покупатель знал, не отдана ли машина под залог, реализовать это спикер ГД предлагает по аналогии "как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью".

https://ria.ru/20211231/avtomobili-1766268443.html

https://ria.ru/20220202/avtomobil-1770600339.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, общество, вячеслав володин, россия