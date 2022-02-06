https://ria.ru/20220206/moshenniki-1771301519.html
Володин призвал разобраться с мошенническими схемами при продаже машин
Володин призвал разобраться с мошенническими схемами при продаже машин - РИА Новости, 06.02.2022
Володин призвал разобраться с мошенническими схемами при продаже машин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram обратил внимание на мошеннические схемы с покупкой авто, отметив необходимость совершенствования... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T09:49
2022-02-06T09:49
2022-02-06T09:58
авто
общество
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram обратил внимание на мошеннические схемы с покупкой авто, отметив необходимость совершенствования законодательства для решения этой проблемы.Как отметил политик, от граждан поступают обращения, в которых сообщается о случаях мошенничества при покупке авто. Одна из преступных схем, по его словам, касается залоговых автомобилей."Человек приобретает машину, не зная, что она находится под обременением — чаще всего банка. Нечестный продавец замалчивает этот факт. Если бывший владелец перестаёт выплачивать долг, предмет залога — транспортное средство — могут забрать", - объяснил он.Володин добавил, что сегодня для банков установлен добровольный порядок регистрации обременения, в ПТС данные сведения не вносятся и не передаются в органы ГИБДД. В связи с этим парламентарий отметил необходимость совершенствования законодательства в этой сфере.Для того, чтобы покупатель знал, не отдана ли машина под залог, реализовать это спикер ГД предлагает по аналогии "как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью".
https://ria.ru/20211231/avtomobili-1766268443.html
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авто, общество, вячеслав володин, россия
09:49 06.02.2022 (обновлено: 09:58 06.02.2022)
Володин призвал разобраться с мошенническими схемами при продаже машин
Спикер Госдумы Володин призвал решить проблемы с мошенническими схемами при продаже машин
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram
обратил внимание на мошеннические схемы с покупкой авто, отметив необходимость совершенствования законодательства для решения этой проблемы.
Как отметил политик, от граждан поступают обращения, в которых сообщается о случаях мошенничества при покупке авто. Одна из преступных схем, по его словам, касается залоговых автомобилей.
"Человек приобретает машину, не зная, что она находится под обременением — чаще всего банка. Нечестный продавец замалчивает этот факт. Если бывший владелец перестаёт выплачивать долг, предмет залога — транспортное средство — могут забрать", - объяснил он.
Володин добавил, что сегодня для банков установлен добровольный порядок регистрации обременения, в ПТС данные сведения не вносятся и не передаются в органы ГИБДД. В связи с этим парламентарий отметил необходимость совершенствования законодательства в этой сфере.
"Чтобы избежать таких несправедливых ситуаций, необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство", - констатировал он.
Для того, чтобы покупатель знал, не отдана ли машина под залог, реализовать это спикер ГД предлагает по аналогии "как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью".