https://ria.ru/20220206/monarkhiya-1771295000.html

Эксперт объяснила, почему в Британии до сих пор сохраняется монархия

Эксперт объяснила, почему в Британии до сих пор сохраняется монархия - РИА Новости, 06.02.2022

Эксперт объяснила, почему в Британии до сих пор сохраняется монархия

Популярность и уникальность британской монархии, в частности, королевы Елизаветы II, в том, что она постоянна, в отличие от политиков, которые приходят и... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T08:23

2022-02-06T08:23

2022-02-06T08:23

в мире

королева елизавета ii

великобритания

северная ирландия

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ЛОНДОН, 6 фев – РИА Новости. Популярность и уникальность британской монархии, в частности, королевы Елизаветы II, в том, что она постоянна, в отличие от политиков, которые приходят и уходят, монархия придает колорит нации, поэтому люди до сих пор поддерживают ее, считает профессор современной истории Букингемского университета, королевский биограф Джейн Ридли.В воскресенье исполняется 70 лет со дня восшествия на престол королевы Елизаветы II. Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца - короля Георга Шестого. Официальная церемония коронации Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Среди британских монархов Елизавета II - рекордсмен по продолжительности пребывания на престоле."Я думаю, что Британия просто думает, что ей нужна монархия в 21-м веке. И я думаю, что существование монархии придает шарм и колорит жизни нации. Мне кажется, что королева создала очень важную роль посредника, фигуры с огромным авторитетом, которая служит народу. Она постоянна в отличие от политиков, которые приходят и уходят. Я думаю, что в этом причина, почему люди хотят монархию", - сказала Ридли в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос, зачем Британии в 21-м веке нужна монархия.По ее мнению, правление Елизаветы II уникально не только статистическими данными, королева стала рекордсменом среди британских монархов по продолжительности нахождения у власти, но и то, что ее правление пришлось на очень сложные в истории периоды и она смогла примирить демократию с монархией."Она смогла примирить демократию с монархией… Я думаю, что мы это можем проследить от короля Георга V, который придумал идею семейной монархии, а после Георг VI, отец королевы, который также придерживался этой идеи. При монархии во времена Второй мировой войны в стране было огромное чувство национального единства. А после королева берет идею национального единства и семьи и строит свою монархию по примеру своего отца и прадеда", - пояснила эксперт.Ридли считает, что пик популярности королевы Елизаветы II придется на масштабные торжества, запланированные на начало июня, британцы смогут поблагодарить ее за 70 лет служения народу. Будет ли таким же популярным монархом принц Чарльз, когда унаследует трон от своей матери, профессор затрудняется прогнозировать, однако считает, что британской монархии вряд ли придет конец после смерти Елизаветы II."Чарльз не сможет править 70 лет, это маловероятно. У него меньше времени для работы над реформами… Я не думаю, что он провалится и британской монархии наступит конец. Я думаю, что он попытается реформировать и модернизировать монархию в определенном направлении", - считает Ридли.Среди качеств, которыми должен обладать хороший монарх, королевский биограф назвала хорошую память и дисциплинированность."Хороший монарх должен запоминать лица и имена всех людей, с которыми он встречается. Он должен быть дисциплинированным. Он должен читать все документы, которые он получают от правительства каждый день, что занимает несколько часов в день. Я думаю, что они должны быть обособленными от других, чтобы хранить секреты. Это действительно очень тяжелая работа", - добавила Ридли.Королева Елизавета II, глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, она также является правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, добровольного объединения 54 независимых стран. Она имеет титулы герцога Нормандского и лорда Острова Мэн. Королева Елизавета II является главой Англиканской церкви, главнокомандующим вооруженными силами.В соответствии с британской конституцией Елизавета II, являясь главой государства, формально обладает правом объявлять войну, заключать мир, осуществлять созыв и роспуск парламента, производить назначения на все важнейшие государственные должности в Великобритании и странах Содружества. Королева не голосует и не баллотируется на выборах, однако играет важные церемониальные роли по отношению к правительству Великобритании. Елизавета II назначает премьер-министра, открывает сессии парламента. Ни один законопроект, принятый обеими палатами парламента, не приобретает силу закона без ее одобрения.

https://ria.ru/20220206/koroleva-1771283563.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220112/elizaveta-1767461841.html

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в мире, королева елизавета ii, великобритания, северная ирландия