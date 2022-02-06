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Молдавский миротворец погиб на границе Приднестровья
Молдавский миротворец погиб на границе Приднестровья - РИА Новости, 06.02.2022
Молдавский миротворец погиб на границе Приднестровья
Молдавский миротворец, представитель минобороны республики, погиб в зоне безопасности на границе непризнанного Приднестровья, предположительно, речь идет о... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T19:14
2022-02-06T19:22
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Молдавский миротворец, представитель минобороны республики, погиб в зоне безопасности на границе непризнанного Приднестровья, предположительно, речь идет о самоубийстве, сообщила полиция Молдавии."Военный миротворческих сил, представитель министерства обороны Молдавии, погиб. По предварительной информации, речь идет о случае суицида. Полиция находится на месте, чтобы установить все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении на странице полиции Молдавии в соцсети Facebook.Министерство обороны республики уточнило, что инцидент произошел на миротворческом посту в селе Гура Быкулуй. Контрактник проходил службу в Смешанных миротворческих силах с 2020 года. ЧП произошло в воскресенье "при исполнении служебных обязанностей".Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220125/pridnestrove-1769515473.html
https://ria.ru/20220122/moldaviya-1769013294.html
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в мире, молдавия
19:14 06.02.2022 (обновлено: 19:22 06.02.2022)
 
Молдавский миротворец погиб на границе Приднестровья

Молдавский миротворец погиб в зоне безопасности у Приднестровья

© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Молдавский миротворец, представитель минобороны республики, погиб в зоне безопасности на границе непризнанного Приднестровья, предположительно, речь идет о самоубийстве, сообщила полиция Молдавии.
"Военный миротворческих сил, представитель министерства обороны Молдавии, погиб. По предварительной информации, речь идет о случае суицида. Полиция находится на месте, чтобы установить все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении на странице полиции Молдавии в соцсети Facebook.
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Министерство обороны республики уточнило, что инцидент произошел на миротворческом посту в селе Гура Быкулуй. Контрактник проходил службу в Смешанных миротворческих силах с 2020 года. ЧП произошло в воскресенье "при исполнении служебных обязанностей".
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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