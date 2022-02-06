https://ria.ru/20220206/moldaviya-1771355486.html

Молдавский миротворец погиб на границе Приднестровья

Молдавский миротворец погиб на границе Приднестровья - РИА Новости, 06.02.2022

Молдавский миротворец погиб на границе Приднестровья

Молдавский миротворец, представитель минобороны республики, погиб в зоне безопасности на границе непризнанного Приднестровья, предположительно, речь идет о... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T19:14

2022-02-06T19:14

2022-02-06T19:22

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Молдавский миротворец, представитель минобороны республики, погиб в зоне безопасности на границе непризнанного Приднестровья, предположительно, речь идет о самоубийстве, сообщила полиция Молдавии."Военный миротворческих сил, представитель министерства обороны Молдавии, погиб. По предварительной информации, речь идет о случае суицида. Полиция находится на месте, чтобы установить все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении на странице полиции Молдавии в соцсети Facebook.Министерство обороны республики уточнило, что инцидент произошел на миротворческом посту в селе Гура Быкулуй. Контрактник проходил службу в Смешанных миротворческих силах с 2020 года. ЧП произошло в воскресенье "при исполнении служебных обязанностей".Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220125/pridnestrove-1769515473.html

https://ria.ru/20220122/moldaviya-1769013294.html

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в мире, молдавия