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"Роскосмос" отложил коррекцию орбиты МКС
"Роскосмос" отложил коррекцию орбиты МКС - РИА Новости, 06.02.2022
"Роскосмос" отложил коррекцию орбиты МКС
Коррекцию орбиты Международной космической станции в воскресенье перенесли на 8 февраля из-за баллистических условий, сообщает в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T13:27
2022-02-06T13:28
космос - риа наука
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Коррекцию орбиты Международной космической станции в воскресенье перенесли на 8 февраля из-за баллистических условий, сообщает в воскресенье пресс-служба Роскосмоса."Коррекция высоты орбиты Международной космической станции, ранее запланированная на 6 февраля 2022 года, по баллистическим условиям перенесена на 8 февраля", - указано в сообщении.Уточняется, что коррекция будет проведена двигателями грузового корабля "Прогресс МС-18" в 10.56 по московскому времени.Целью коррекции является формирование баллистических условий в преддверии полета "Союза МС-21" 18 марта и посадки "Союза МС-19" 30 мартаНа корабле "Союз МС-21" на станцию впервые за последние несколько лет прибудет полностью российский экипаж. Он примечателен еще и тем, что все три космонавта – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков - выпускники МГТУ имени Баумана. Как рассказывал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в честь этого полет назвали "Бауманским стартом", а сам корабль получил имя "Королёв". Ракету украсят гербом университета. Его студенты, обучающиеся по целевому набору в предприятия ракетно-космической отрасли, могут принять участие в конкурсе и выиграть поездку на космодром и посмотреть на пуск.Сейчас на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер."Союз МС-19" вернет на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос, космос
13:27 06.02.2022 (обновлено: 13:28 06.02.2022)
 
"Роскосмос" отложил коррекцию орбиты МКС

"Роскосмос" перенес коррекцию высоты орбиты МКС на 8 февраля

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Коррекцию орбиты Международной космической станции в воскресенье перенесли на 8 февраля из-за баллистических условий, сообщает в воскресенье пресс-служба Роскосмоса.
"Коррекция высоты орбиты Международной космической станции, ранее запланированная на 6 февраля 2022 года, по баллистическим условиям перенесена на 8 февраля", - указано в сообщении.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля 2021, 15:33Наука
Международная космическая станция (МКС)
Уточняется, что коррекция будет проведена двигателями грузового корабля "Прогресс МС-18" в 10.56 по московскому времени.
Целью коррекции является формирование баллистических условий в преддверии полета "Союза МС-21" 18 марта и посадки "Союза МС-19" 30 марта
На корабле "Союз МС-21" на станцию впервые за последние несколько лет прибудет полностью российский экипаж. Он примечателен еще и тем, что все три космонавта – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков - выпускники МГТУ имени Баумана. Как рассказывал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в честь этого полет назвали "Бауманским стартом", а сам корабль получил имя "Королёв". Ракету украсят гербом университета. Его студенты, обучающиеся по целевому набору в предприятия ракетно-космической отрасли, могут принять участие в конкурсе и выиграть поездку на космодром и посмотреть на пуск.
Сейчас на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
"Союз МС-19" вернет на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая.
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосКосмос
 
 
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