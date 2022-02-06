https://ria.ru/20220206/mks-1771323498.html

"Роскосмос" отложил коррекцию орбиты МКС

"Роскосмос" отложил коррекцию орбиты МКС - РИА Новости, 06.02.2022

"Роскосмос" отложил коррекцию орбиты МКС

Коррекцию орбиты Международной космической станции в воскресенье перенесли на 8 февраля из-за баллистических условий, сообщает в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T13:27

2022-02-06T13:27

2022-02-06T13:28

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Коррекцию орбиты Международной космической станции в воскресенье перенесли на 8 февраля из-за баллистических условий, сообщает в воскресенье пресс-служба Роскосмоса."Коррекция высоты орбиты Международной космической станции, ранее запланированная на 6 февраля 2022 года, по баллистическим условиям перенесена на 8 февраля", - указано в сообщении.Уточняется, что коррекция будет проведена двигателями грузового корабля "Прогресс МС-18" в 10.56 по московскому времени.Целью коррекции является формирование баллистических условий в преддверии полета "Союза МС-21" 18 марта и посадки "Союза МС-19" 30 мартаНа корабле "Союз МС-21" на станцию впервые за последние несколько лет прибудет полностью российский экипаж. Он примечателен еще и тем, что все три космонавта – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков - выпускники МГТУ имени Баумана. Как рассказывал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в честь этого полет назвали "Бауманским стартом", а сам корабль получил имя "Королёв". Ракету украсят гербом университета. Его студенты, обучающиеся по целевому набору в предприятия ракетно-космической отрасли, могут принять участие в конкурсе и выиграть поездку на космодром и посмотреть на пуск.Сейчас на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер."Союз МС-19" вернет на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая.

https://ria.ru/20210418/kosmos-1728820090.html

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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос, космос