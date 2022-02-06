13:27 06.02.2022 (обновлено: 13:28 06.02.2022)
"Роскосмос" отложил коррекцию орбиты МКС
"Роскосмос" перенес коррекцию высоты орбиты МКС на 8 февраля
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Коррекцию орбиты Международной космической станции в воскресенье перенесли на 8 февраля из-за баллистических условий, сообщает в воскресенье пресс-служба Роскосмоса.
"Коррекция высоты орбиты Международной космической станции, ранее запланированная на 6 февраля 2022 года, по баллистическим условиям перенесена на 8 февраля", - указано в сообщении.
18 апреля 2021, 15:33НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
Уточняется, что коррекция будет проведена двигателями грузового корабля "Прогресс МС-18" в 10.56 по московскому времени.
Целью коррекции является формирование баллистических условий в преддверии полета "Союза МС-21" 18 марта и посадки "Союза МС-19" 30 марта
На корабле "Союз МС-21" на станцию впервые за последние несколько лет прибудет полностью российский экипаж. Он примечателен еще и тем, что все три космонавта – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков - выпускники МГТУ имени Баумана. Как рассказывал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в честь этого полет назвали "Бауманским стартом", а сам корабль получил имя "Королёв". Ракету украсят гербом университета. Его студенты, обучающиеся по целевому набору в предприятия ракетно-космической отрасли, могут принять участие в конкурсе и выиграть поездку на космодром и посмотреть на пуск.
Сейчас на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
"Союз МС-19" вернет на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая.