https://ria.ru/20220206/marokko-1771285284.html

В Марокко умер упавший в колодец мальчик

В Марокко умер упавший в колодец мальчик - РИА Новости, 06.02.2022

В Марокко умер упавший в колодец мальчик

Канцелярия короля Марокко Мохаммеда VI сообщила в ночь на воскресенье о смерти мальчика Райяна, которого спасатели вытащили из 32-метрового колодца, откуда его... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T01:05

2022-02-06T01:05

2022-02-06T01:05

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КАИР, 6 фев - РИА Новости. Канцелярия короля Марокко Мохаммеда VI сообщила в ночь на воскресенье о смерти мальчика Райяна, которого спасатели вытащили из 32-метрового колодца, откуда его пытались извлечь на протяжении пяти дней.Король сообщил, что пристально следил за развитием ситуации и отдал указы всем имеющим отношение органам королевства принять меры по спасению ребенка. Он также поблагодарил спасателей.Ранее в субботу спасателям удалось вытащить Райяна из колодца. Его увезла скорая помощь, от спасателей разъяснений не последовало. У места проведения операции дежурили машины скорой помощи и медицинский вертолет.Пятилетний мальчик по имени Райян пять дней назад провалился в колодец глубиной около 32 метров. Инцидент произошел в сельской местности. Операция по спасению ребенка продолжалась все эти дни.Ход операции был осложнен каменистой местностью, спасатели вынуждены были действовать аккуратно, чтобы не произошло обрушения грунта. В ходе работы были задействованы экскаваторы, которые сделали глубокий подкоп, чтобы облегчить возможность спасателей добраться до мальчика.По информации марокканских СМИ, ребенок получил травму головы.Спасательная операция привлекла большое внимание местных и мировых СМИ и по-настоящему объединила арабский мир. Даже СМИ Алжира, разорвавшего дипотношения с Марокко, призвали своих читателей молиться за спасение ребенка.

https://radiosputnik.ria.ru/20200607/1572596866.html

https://ria.ru/20190126/1549949679.html

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в мире, марокко, мохаммед vi