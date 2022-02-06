https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771373021.html

СБ Белоруссии: Лукашенко может лично проинспектировать силы реагирования СГ

СБ Белоруссии: Лукашенко может лично проинспектировать силы реагирования СГ - РИА Новости, 06.02.2022

СБ Белоруссии: Лукашенко может лично проинспектировать силы реагирования СГ

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может неожиданно лично... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T22:38

2022-02-06T22:38

2022-02-06T22:38

союзное государство

белоруссия

в мире

россия

александр лукашенко

александр вольфович

союзное государство

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МИНСК, 6 фев - РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может неожиданно лично проинспектировать военных республики и России во время проверки сил реагирования Союзного государства."Президент нашей страны сказал: "Я сам определю, когда мне посмотреть, как проходят учения, если посчитаю это нужным". Зная нашего главнокомандующего, (могу сказать, что - ред.) он может принять это решение в любой момент, неожиданно для всех, чтобы, действительно, проверить и посмотреть на деле, как выполняются задачи и российскими, и белорусскими военнослужащими", - сказал Вольфович в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.Вместе с тем Вольфович уточнил, что когда президенту Белоруссии докладывался замысел белорусско-российских военных учений, было предложено провести это мероприятие на уровне глав министерств обороны двух государства."Поскольку это не плановое мероприятие, а внезапная проверка… мы предлагали президентам дать возможность провести все под руководством министров обороны", - сказал Вольфович.На территории Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

https://ria.ru/20220206/agressiya-1771287421.html

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

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белоруссия, в мире, россия, александр лукашенко, александр вольфович, союзное государство