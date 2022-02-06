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https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771337723.html
Лукашенко пригрозил Украине прекращением поставок электричества
Лукашенко пригрозил Украине прекращением поставок электричества - РИА Новости, 06.02.2022
Лукашенко пригрозил Украине прекращением поставок электричества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T15:50
2022-02-06T15:51
белоруссия
киев
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией."Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество... Мы не будем поставлять, если они начнут воевать… против нас или против России. Значит, мы будем воевать, защищать", - сказал Лукашенко в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".В то же время белорусский президент заметил, что Российская Федерация имеет возможности поставлять на Украину электричество в 3-5 раз больше, чем Белоруссия, которая "мизер" поставляет.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771333730.html
https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771335301.html
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белоруссия, киев, в мире, александр лукашенко
15:50 06.02.2022 (обновлено: 15:51 06.02.2022)
 
Лукашенко пригрозил Украине прекращением поставок электричества

Лукашенко: Белоруссия не будет поставлять Украине электричество в случае эскалации

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией.
"Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество... Мы не будем поставлять, если они начнут воевать… против нас или против России. Значит, мы будем воевать, защищать", - сказал Лукашенко в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
Вчера, 15:22
Лукашенко пригрозил ответить, если Украина начнет войну против Донбасса
В то же время белорусский президент заметил, что Российская Федерация имеет возможности поставлять на Украину электричество в 3-5 раз больше, чем Белоруссия, которая "мизер" поставляет.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
Вчера, 15:33
Лукашенко назвал Зеленского "безголовым"
 
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