15:42 06.02.2022 (обновлено: 15:43 06.02.2022)
Лукашенко пообещал жесткий ответ на провокации Киева
Президент Белоруссии Лукашенко: Минск готов жестче отвечать на провокации Киева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов в будущем жестче отвечать на провокации со стороны Украины.
МИД Белоруссии в четверг заявил протест послу Украины в связи с запуском беспилотника с украинской стороны на белорусскую территорию для разведки. По данным министерства, украинский беспилотник 24 января незаконно пересек границу, после чего его принудили к посадке специалисты вооруженных сил. По данным МИД, анализ данных бортовой аппаратуры показал, что беспилотник был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский". Экспертиза аппарата позволила восстановить его маршрут и установить, что беспилотник сделал свыше 200 фотоснимков белорусской территории.
"Ну, попробовали сейчас беспилотник, пришлось его… сбить, грубо говоря, ну дальше… дальше полезут – будем действовать жестче", - сказал Лукашенко в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".
Белорусский президент заметил, что инцидент с беспилотником - уже не первый случай нарушения границы со стороны Украины. Четвёртого декабря на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска Новая Рудня было зафиксировано нарушение воздушной границы Белоруссии: военный украинский вертолет Ми-8 пересек государственную границу и залетел на территорию республики на глубину до 1 километра.
"Это было случайное раньше, скажем так. Знаете, тот вертолет сбить было не проблема. Надо ли это было делать? Я думаю, что нет", - сказал Лукашенко.
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Отвечая на вопрос, направлены ли предстоящие в феврале белорусско-российские совместные военные учения против Украины, белорусский президент ответил, что "если надо будет, значит, против Украины и против НАТО". Он пояснил, что так будет, если "кто-то попробует больше, чем беспилотник с территории Украины".
На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.