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https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771335484.html
Лукашенко рассказал об обещании Путина присвоить ему звание полковника
Лукашенко рассказал об обещании Путина присвоить ему звание полковника - РИА Новости, 06.02.2022
Лукашенко рассказал об обещании Путина присвоить ему звание полковника
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что служил в Советской армии и пошутил, что до сих пор ждет звание полковника. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T15:34
2022-02-06T15:35
в мире
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что служил в Советской армии и пошутил, что до сих пор ждет звание полковника."Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин полковник, обещал мне полковника присвоить – до сих пор не присвоил", - сказал Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "Смотрим".При этом Лукашенко сказал, что речь идет о звании российской армии, но при этом, напомнив, что служил в Советской армии, добавил: "Присвой мне звание полковника советской армии"."Пообещал – делай!", - сказал президент Белоруссии.
https://ria.ru/20220120/lukashenko-1768747857.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия
15:34 06.02.2022 (обновлено: 15:35 06.02.2022)
 
Лукашенко рассказал об обещании Путина присвоить ему звание полковника

Президент Белоруссии Лукашенко рассказал, что Путин обещал присвоить ему звание полковника

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что служил в Советской армии и пошутил, что до сих пор ждет звание полковника.
"Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин полковник, обещал мне полковника присвоить – до сих пор не присвоил", - сказал Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "Смотрим".
При этом Лукашенко сказал, что речь идет о звании российской армии, но при этом, напомнив, что служил в Советской армии, добавил: "Присвой мне звание полковника советской армии".
"Пообещал – делай!", - сказал президент Белоруссии.
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