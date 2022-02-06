https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771335484.html

Лукашенко рассказал об обещании Путина присвоить ему звание полковника

Лукашенко рассказал об обещании Путина присвоить ему звание полковника - РИА Новости, 06.02.2022

Лукашенко рассказал об обещании Путина присвоить ему звание полковника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что служил в Советской армии и пошутил, что до сих пор ждет звание полковника. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T15:34

2022-02-06T15:34

2022-02-06T15:35

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белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что служил в Советской армии и пошутил, что до сих пор ждет звание полковника."Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин полковник, обещал мне полковника присвоить – до сих пор не присвоил", - сказал Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "Смотрим".При этом Лукашенко сказал, что речь идет о звании российской армии, но при этом, напомнив, что служил в Советской армии, добавил: "Присвой мне звание полковника советской армии"."Пообещал – делай!", - сказал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20220120/lukashenko-1768747857.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия