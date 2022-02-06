https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771335301.html

Лукашенко назвал Зеленского "безголовым"

Лукашенко назвал Зеленского "безголовым" - РИА Новости, 06.02.2022

Лукашенко назвал Зеленского "безголовым"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал о своем отношении к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T15:33

2022-02-06T15:33

2022-02-06T17:38

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал о своем отношении к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Кадры беседы показали в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "Смотрим".В частности, Лукашенко заявил, что разочаровался в украинском коллеге. По его мнению, у Зеленского не хватает "стержня". "Я бы не сказал, что он такой человек, который ненавидит все советское прошлое и то, что было в войну (Великую Отечественную. — Прим. ред.), и холокост как еврей. Я бы не сказал. Он просто аморфный человек, у него нет стержня", — заявил Лукашенко.По его словам, власти Украины "подталкивают" извне к определенным действиям, и существует опасность, что Киев предпримет серьезные шаги против Донбасса. В такой ситуации Минск не будет поддерживать украинское руководство. "Я же сказал публично недавно, когда украинец задал мне вопрос на большом разговоре: ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами", — добавил Лукашенко.Белорусский президент отметил, что его отношение к другим людям "стабильное".Белорусский президент подчеркнул, что относился к Зеленскому, "как к ребенку"."И это надо, и то. Да я ко всем так относился. С подачи вашего президента. Путин в чем прав? Ведь надеялись. Как мне говорил: "Ты знаешь, (Зеленский. — Прим. ред.) новый человек, не глупый ведь, может быть поймет, подскажут". Тот натворил", — продолжил Лукашенко.Он также отметил, что не помнит, когда именно изменилось его отношение к украинскому коллеге. "Как-то накапливалось", — заключил глава государства.

https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771333730.html

https://ria.ru/20220205/ukraina-1770915827.html

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в мире, владимир зеленский, александр лукашенко, белоруссия, киев, россия, ситуация в днр и лнр