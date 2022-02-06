https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771335301.html
Лукашенко назвал Зеленского "безголовым"
Лукашенко назвал Зеленского "безголовым" - РИА Новости, 06.02.2022
Лукашенко назвал Зеленского "безголовым"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал о своем отношении к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T15:33
2022-02-06T15:33
2022-02-06T17:38
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал о своем отношении к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Кадры беседы показали в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "Смотрим".В частности, Лукашенко заявил, что разочаровался в украинском коллеге. По его мнению, у Зеленского не хватает "стержня". "Я бы не сказал, что он такой человек, который ненавидит все советское прошлое и то, что было в войну (Великую Отечественную. — Прим. ред.), и холокост как еврей. Я бы не сказал. Он просто аморфный человек, у него нет стержня", — заявил Лукашенко.По его словам, власти Украины "подталкивают" извне к определенным действиям, и существует опасность, что Киев предпримет серьезные шаги против Донбасса. В такой ситуации Минск не будет поддерживать украинское руководство. "Я же сказал публично недавно, когда украинец задал мне вопрос на большом разговоре: ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами", — добавил Лукашенко.Белорусский президент отметил, что его отношение к другим людям "стабильное".Белорусский президент подчеркнул, что относился к Зеленскому, "как к ребенку"."И это надо, и то. Да я ко всем так относился. С подачи вашего президента. Путин в чем прав? Ведь надеялись. Как мне говорил: "Ты знаешь, (Зеленский. — Прим. ред.) новый человек, не глупый ведь, может быть поймет, подскажут". Тот натворил", — продолжил Лукашенко.Он также отметил, что не помнит, когда именно изменилось его отношение к украинскому коллеге. "Как-то накапливалось", — заключил глава государства.
https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771333730.html
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в мире, владимир зеленский, александр лукашенко, белоруссия, киев, россия, ситуация в днр и лнр
15:33 06.02.2022 (обновлено: 17:38 06.02.2022)
Лукашенко назвал Зеленского "безголовым"
Президент Белоруссии Лукашенко назвал Зеленского "безголовым"
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал о своем отношении к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Кадры беседы показали в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "Смотрим
".
В частности, Лукашенко заявил, что разочаровался в украинском коллеге.
"Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать "нет-нет, войны не будет, войны нет" и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее", — сказал президент Белоруссии
.
По его мнению, у Зеленского не хватает "стержня".
"Я бы не сказал, что он такой человек, который ненавидит все советское прошлое и то, что было в войну (Великую Отечественную. — Прим. ред.), и холокост как еврей. Я бы не сказал. Он просто аморфный человек, у него нет стержня", — заявил Лукашенко.
По его словам, власти Украины
"подталкивают" извне к определенным действиям, и существует опасность, что Киев
предпримет серьезные шаги против Донбасса
. В такой ситуации Минск
не будет поддерживать украинское руководство.
"Я же сказал публично недавно, когда украинец задал мне вопрос на большом разговоре: ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией
, и мы будем не с вами", — добавил Лукашенко.
Белорусский президент отметил, что его отношение к другим людям "стабильное".
"Если я к человеку хорошо отношусь, то разочароваться надо время. Я всегда ищу, за что зацепиться хорошее. И я к Зеленскому так: а, ну молодой, ну не сообразил и прочее. Это накапливалось. Но когда он в открытую начал заявлять: Америка
— это мы, давай сюда, а Россия и Беларусь — это враги. Это уже крыша поехала", — пояснил он.
Белорусский президент подчеркнул, что относился к Зеленскому, "как к ребенку".
"И это надо, и то. Да я ко всем так относился. С подачи вашего президента. Путин в чем прав? Ведь надеялись. Как мне говорил: "Ты знаешь, (Зеленский. — Прим. ред.) новый человек, не глупый ведь, может быть поймет, подскажут". Тот натворил", — продолжил Лукашенко.
Он также отметил, что не помнит, когда именно изменилось его отношение к украинскому коллеге. "Как-то накапливалось", — заключил глава государства.