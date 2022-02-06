15:31 06.02.2022 (обновлено: 15:32 06.02.2022)
Минск рассматривал транзит хлоркалия через Украину, заявил Лукашенко
Лукашенко: Минск рассматривал вариант транзита хлоркалия через Украину, но она отказала
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне запрета Литвой транзита белорусских калийных удобрений в свои порты Минск рассматривал возможность поставок через Украину, но она в итоге отказала.
В январе государственная компания "Литовские железные дороги" проинформировала белорусскую компанию "Беларуськалий" о расторжении с ней договора о транзите с 1 февраля по решению правительства страны.
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"Сейчас проблема возникла с белорусским хлоркалием. И не потому, что это калийные удобрения, а потому что это 11-12 миллионов тонн (в год – ред.). Это огромная масса, которую надо переместить. В этом проблема. Украинцы предложили, мы согласились. Сегодня, вроде бы, заявили о том, что нет – в Одессе мы не будем грузить. То есть, их остановили тоже", - сказал Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live". Кадры интервью были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".
Лукашенко уточнил, что такой вариант логистики при экспорте белорусских калийных удобрений "не власти (Украины – ред.) предлагали, а собственники этих терминалов (в морских портах Украины – ред.)". Он отметил, что в итоге собственники терминалов отказались "через несколько суток" после озвучивания данной идеи. "Я понимаю тренд, но я не думал, что они таким образом ответят… Потому что они понимают, что все равно мы отгрузим этот калий", - отметил Лукашенко, комментируя замечание журналиста, что США не позволили бы Киеву реализовать такую логистическую схему. Он добавил, что с экспортом белорусских калийных удобрений поможет российская сторона.
В целом, характеризуя отношения Белоруссии и Литвы, Лукашенко сказал, что ситуация тяжелая.
"Литва может допрыгаться. Они зря это затеяли. Никакая Америка и Европа им не поможет. На 30% бюджет формировался за счет Белоруссии. А сейчас что? Они думают, что им сейчас европейцы или американцы это компенсируют? Нет. Завтра сменится в Америке президент, власть, и новая власть, как это обычно бывает, забудет, что делала старая и обещала", - заявил белорусский президент.
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Правительство Литвы 12 января постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение госкомпании "Летувос гележинкеляй" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.
В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии. Лукашенко поручил применить ответные меры в отношении Литвы в случае блокировки транзита грузов из Белоруссии. МИД Белоруссии заявил, что Минск с 7 февраля запрещает транзит по своей территории следующих из Литвы железной дорогой нефтепродуктов и удобрений, погруженных на станциях "Литовских железных дорог".