https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771334484.html

Лукашенко ответил на вопрос о большой войне в Европе

Лукашенко ответил на вопрос о большой войне в Европе - РИА Новости, 06.02.2022

Лукашенко ответил на вопрос о большой войне в Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в начало в ближайшее время в Европе большой войны в случае вооруженного конфликта с Украиной, в... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T15:29

2022-02-06T15:29

2022-02-06T15:29

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одкб

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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в начало в ближайшее время в Европе большой войны в случае вооруженного конфликта с Украиной, в том числе потому, что на Западе понимают эффективность ОДКБ."Нет, слишком комфортно мы живем. Это просто на человеческом уровне", - сказал Лукашенко в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", отвечая на вопрос о возможности большой войны в Европе в случае вооруженного конфликта с Украиной. Кадры интервью были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "Смотрим".Кроме того, по словам Лукашенко, в ситуации с беспорядками в Казахстане "ОДКБ показало, что когда они (Запад – ред.) там развернутся, и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будет стоять у Ла-Манша". По его мнению, на Западе "это знают"."В чем ценность ОДКБ? (В том), что мы показали, сколько сил у нас было, но мы показали. А если бы надо – там бы увеличились эти силы. Мы возле Алма-Аты, а (президент РФ Владимир) Путин в Нурсултане взяли аэропорты под контроль. Теперь же понятно, почему их взяли. Мы бы пешком не пришли бы туда. За тысячу километров, в течение нескольких часов после нами принятого решения, мы с Путиным почти ночь обсуждали эту проблематику, там сели наши войска", - продолжил Лукашенко.Он считает, что "в Европе будет проще". "Они что, этого не видят? Поэтому они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", - подчеркнул Лукашенко.Он добавил, что и Украина вряд ли будет воевать с Россией и Белоруссией, как этого хотел бы Запад. "Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать", - сказал Лукашенко, оценивая потенциал украинской армии.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.

https://ria.ru/20220127/sandu-1769875205.html

https://ria.ru/20220115/politika-1767913201.html

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в мире, александр лукашенко, россия, киев, казахстан, нато, касым-жомарт токаев, одкб