https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771333730.html

Лукашенко пригрозил ответить, если Украина начнет войну против Донбасса

Лукашенко пригрозил ответить, если Украина начнет войну против Донбасса - РИА Новости, 06.02.2022

Лукашенко пригрозил ответить, если Украина начнет войну против Донбасса

Минск и Москва дадут совместный ответ, если Киев начнет войну против Донбасса, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью для... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T15:22

2022-02-06T15:22

2022-02-06T16:16

в мире

россия

ситуация в днр и лнр

киев

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770489773_0:43:3182:1833_1920x0_80_0_0_11edf82ebe771d3dfe80afc347ec9c43.jpg

МИНСК, 6 фев — РИА Новости. Минск и Москва дадут совместный ответ, если Киев начнет войну против Донбасса, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live". Фрагмент беседы показали в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".Один из вопросов касался того, как поведет себя белорусская армия, если украинские власти решатся на применение силы против Донбасса. "Точно так, как российская", — ответил на это Лукашенко.На уточняющий вопрос, будет ли это совместным ответом Белоруссии и России, он сказал: "Естественно".При этом Лукашенко выразил уверенность в том, что это США подталкивают Киев к войне. По его мнению, российский лидер Владимир Путин правильно ведет себя в этой ситуации."Я это поддерживаю. Мы нарисовали "красные линии". Наступил на "красную линию" — получай!" — продолжил белорусский президент. На вопрос, может ли быть ответом ракетный удар по территории Украины, он ответил: "Не только". Тем не менее белорусский президент полагает, что в случае войны с Украиной большой войны в Европе не будет, потому что "слишком комфортно мы живем"."Поэтому они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", — подчеркнул Лукашенко.Он добавил, что и Украина вряд ли будет воевать с Россией и Белоруссией, как этого хотел бы Запад. Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москвапередала Брюсселюи Вашингтонупроекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.

https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771335301.html

https://ria.ru/20220203/ucheniya-1770830862.html

https://ria.ru/20220128/rossiya-1769931901.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/ssha-1770052242.html

россия

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, киев, москва