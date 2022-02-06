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https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771333730.html
Лукашенко пригрозил ответить, если Украина начнет войну против Донбасса
Лукашенко пригрозил ответить, если Украина начнет войну против Донбасса - РИА Новости, 06.02.2022
Лукашенко пригрозил ответить, если Украина начнет войну против Донбасса
Минск и Москва дадут совместный ответ, если Киев начнет войну против Донбасса, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью для... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T15:22
2022-02-06T16:16
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
киев
москва
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МИНСК, 6 фев — РИА Новости. Минск и Москва дадут совместный ответ, если Киев начнет войну против Донбасса, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live". Фрагмент беседы показали в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".Один из вопросов касался того, как поведет себя белорусская армия, если украинские власти решатся на применение силы против Донбасса. "Точно так, как российская", — ответил на это Лукашенко.На уточняющий вопрос, будет ли это совместным ответом Белоруссии и России, он сказал: "Естественно".При этом Лукашенко выразил уверенность в том, что это США подталкивают Киев к войне. По его мнению, российский лидер Владимир Путин правильно ведет себя в этой ситуации."Я это поддерживаю. Мы нарисовали "красные линии". Наступил на "красную линию" — получай!" — продолжил белорусский президент. На вопрос, может ли быть ответом ракетный удар по территории Украины, он ответил: "Не только". Тем не менее белорусский президент полагает, что в случае войны с Украиной большой войны в Европе не будет, потому что "слишком комфортно мы живем"."Поэтому они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", — подчеркнул Лукашенко.Он добавил, что и Украина вряд ли будет воевать с Россией и Белоруссией, как этого хотел бы Запад. Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москвапередала Брюсселюи Вашингтонупроекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771335301.html
https://ria.ru/20220203/ucheniya-1770830862.html
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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, киев, москва
15:22 06.02.2022 (обновлено: 16:16 06.02.2022)
 
Лукашенко пригрозил ответить, если Украина начнет войну против Донбасса

Лукашенко пообещал совместный ответ Москвы и Минска в случае войны Киева против Донбасса

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 6 фев — РИА Новости. Минск и Москва дадут совместный ответ, если Киев начнет войну против Донбасса, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live". Фрагмент беседы показали в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".
Один из вопросов касался того, как поведет себя белорусская армия, если украинские власти решатся на применение силы против Донбасса.
"Точно так, как российская", — ответил на это Лукашенко.
На уточняющий вопрос, будет ли это совместным ответом Белоруссии и России, он сказал: "Естественно".
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При этом Лукашенко выразил уверенность в том, что это США подталкивают Киев к войне. По его мнению, российский лидер Владимир Путин правильно ведет себя в этой ситуации.
"Я это поддерживаю. Мы нарисовали "красные линии". Наступил на "красную линию" — получай!" — продолжил белорусский президент.
На вопрос, может ли быть ответом ракетный удар по территории Украины, он ответил: "Не только".
"Все, что только есть. Если ты начертил "красную линию", то ты ее начертил для чего? Чтобы ее никто не переступил", — подчеркнул Лукашенко.
Тем не менее белорусский президент полагает, что в случае войны с Украиной большой войны в Европе не будет, потому что "слишком комфортно мы живем".

"Поэтому они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", — подчеркнул Лукашенко.
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Он добавил, что и Украина вряд ли будет воевать с Россией и Белоруссией, как этого хотел бы Запад.
"Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать", — заключил президент.

Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.
В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
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В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москвапередала Брюсселюи Вашингтонупроекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
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