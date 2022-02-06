https://ria.ru/20220206/lnr-1771340186.html

Военные Украины готовят резервистов для отправки в Донбасс, заявили в ЛНР

Военные Украины готовят резервистов для отправки в Донбасс, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.02.2022

Военные Украины готовят резервистов для отправки в Донбасс, заявили в ЛНР

Украинские силовики готовят резервистов для последующей отправки в зону проведения операции в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T16:05

2022-02-06T16:05

2022-02-06T16:05

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ЛУГАНСК, 6 фев - РИА Новости. Украинские силовики готовят резервистов для последующей отправки в зону проведения операции в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."Из-за крайне низкой укомплектованности 30-й бригады (ВС Украины – ред.), не позволяющей выполнять задачи по предназначению, командование соединения вынуждено воспользоваться помощью общевойскового резерва. В связи с чем под руководством офицеров управления бригады проводятся активные тренировки подразделений резерва с последующей отправкой их на передовые позиции соединения", - заявил Филипоненко.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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в мире, россия, киев, москва, вооруженные силы украины, оон, нато, ситуация в днр и лнр