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У трех населенных пунктов в ЛНР зафиксировали работу станций РЭБ ВСУ

У трех населенных пунктов в ЛНР зафиксировали работу станций РЭБ ВСУ - РИА Новости, 06.02.2022

У трех населенных пунктов в ЛНР зафиксировали работу станций РЭБ ВСУ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T10:34

2022-02-06T10:34

2022-02-06T10:34

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ЛУГАНСК, 6 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Клиновое, Капитаново и Боброво в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районах населенных пунктов Боброво, Клиновое и Капитаново мобильные группы... батальона РЭБ (ВС Украины – ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/lnr-1771042146.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, обсе, оон, вооруженные силы украины, россия, киев