У трех населенных пунктов в ЛНР зафиксировали работу станций РЭБ ВСУ
В ЛНР зафиксировали работу станций РЭБ ВСУ у трех населенных пунктов в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
ЛУГАНСК, 6 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Клиновое, Капитаново и Боброво в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
"В районах населенных пунктов Боброво, Клиновое и Капитаново мобильные группы... батальона РЭБ (ВС Украины – ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.
По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.