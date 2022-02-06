https://ria.ru/20220206/lnr-1771304803.html

В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ вблизи линии соприкосновения

В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ вблизи линии соприкосновения - РИА Новости, 06.02.2022

В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ вблизи линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики снова обнаружила бронетехнику украинских силовиков вблизи линии соприкосновения, заявил... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T10:31

2022-02-06T10:31

2022-02-06T14:29

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ЛУГАНСК, 6 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики снова обнаружила бронетехнику украинских силовиков вблизи линии соприкосновения, заявил журналистам представитель ведомства."Зафиксированы две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и одна боевая машина пехоты БМП-2 вблизи населенного пункта Муратово", — сказал он.Кроме того, в районе поселков Боброво, Клиновое и Капитаново ополченцы заметили мобильные группы, который при помощи средств радиоэлектронной борьбы пытались помешать работе беспилотников миссии ОБСЕ. Это делается, чтобы скрыть запрещенную технику от наблюдателей.С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/blokirovka-1771078026.html

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в мире, россия, киев, москва, вооруженные силы украины, оон, нато, бмп-2, ситуация в днр и лнр