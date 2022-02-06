10:31 06.02.2022 (обновлено: 14:29 06.02.2022)
В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ вблизи линии соприкосновения
Представитель ЛНР: ВСУ разместили бронетехнику близ села Муратово у линии соприкосновения
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
ЛУГАНСК, 6 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики снова обнаружила бронетехнику украинских силовиков вблизи линии соприкосновения, заявил журналистам представитель ведомства.
"Зафиксированы две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и одна боевая машина пехоты БМП-2 вблизи населенного пункта Муратово", — сказал он.
Кроме того, в районе поселков Боброво, Клиновое и Капитаново ополченцы заметили мобильные группы, который при помощи средств радиоэлектронной борьбы пытались помешать работе беспилотников миссии ОБСЕ. Это делается, чтобы скрыть запрещенную технику от наблюдателей.
С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.