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В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ вблизи линии соприкосновения
В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ вблизи линии соприкосновения - РИА Новости, 06.02.2022
В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ вблизи линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики снова обнаружила бронетехнику украинских силовиков вблизи линии соприкосновения, заявил... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T10:31
2022-02-06T14:29
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ЛУГАНСК, 6 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики снова обнаружила бронетехнику украинских силовиков вблизи линии соприкосновения, заявил журналистам представитель ведомства."Зафиксированы две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и одна боевая машина пехоты БМП-2 вблизи населенного пункта Муратово", — сказал он.Кроме того, в районе поселков Боброво, Клиновое и Капитаново ополченцы заметили мобильные группы, который при помощи средств радиоэлектронной борьбы пытались помешать работе беспилотников миссии ОБСЕ. Это делается, чтобы скрыть запрещенную технику от наблюдателей.С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.
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в мире, россия, киев, москва, вооруженные силы украины, оон, нато, бмп-2, ситуация в днр и лнр
10:31 06.02.2022 (обновлено: 14:29 06.02.2022)
 
В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ вблизи линии соприкосновения

Представитель ЛНР: ВСУ разместили бронетехнику близ села Муратово у линии соприкосновения

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики снова обнаружила бронетехнику украинских силовиков вблизи линии соприкосновения, заявил журналистам представитель ведомства.
"Зафиксированы две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и одна боевая машина пехоты БМП-2 вблизи населенного пункта Муратово", — сказал он.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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Кроме того, в районе поселков Боброво, Клиновое и Капитаново ополченцы заметили мобильные группы, который при помощи средств радиоэлектронной борьбы пытались помешать работе беспилотников миссии ОБСЕ. Это делается, чтобы скрыть запрещенную технику от наблюдателей.

С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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В миреРоссияКиевМоскваВооруженные силы УкраиныООННАТОБМП-2Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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