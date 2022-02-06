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В Подмосковье нашли квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции
В Подмосковье нашли квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции - РИА Новости, 06.02.2022
В Подмосковье нашли квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции
В Подмосковье нашли квадроцикл бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, который пропал накануне вечером. Об этом сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T09:13
2022-02-06T09:13
2022-02-06T14:33
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
одинцово
владимир ялунин
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Подмосковье нашли квадроцикл бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, который пропал накануне вечером. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Выполнено четыре погружения, обнаружен квадроцикл", — сказали в ведомстве.Работы приостановили до 09:00, после чего поиски человека продолжатся.О том, что Ялунин пропал в районе села Аксиньино в городском округе Одинцово, стало известно вскоре после полуночи. По информации МЧС, примерно в 18:00 он уехал на квадроцикле и не вернулся. Спасатели предполагают, что он провалился под лед: у церкви в районе села Козино обнаружились следы квадроцикла, ведущие к Москве-реке, а в десяти метрах от берега виднеется разлом льда.Подмосковное управление Следственного комитета проводит проверку.Владимиру Ялунину 70 лет. В 1998-2004 годах он занимал должность начальника Главного управления исполнения наказаний Минюста, с 2004 по 2006 год был заместителем главы ведомства.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), одинцово, владимир ялунин
09:13 06.02.2022 (обновлено: 14:33 06.02.2022)
В Подмосковье нашли квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции
Сотрудники МЧС нашли в Москве-реке квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Подмосковье нашли квадроцикл бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, который пропал накануне вечером. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Выполнено четыре погружения, обнаружен квадроцикл", — сказали в ведомстве.
Работы приостановили до 09:00, после чего поиски человека продолжатся.
О том, что Ялунин пропал в районе села Аксиньино в городском округе Одинцово
, стало известно вскоре после полуночи. По информации МЧС
, примерно в 18:00 он уехал на квадроцикле и не вернулся. Спасатели предполагают, что он провалился под лед: у церкви в районе села Козино обнаружились следы квадроцикла, ведущие к Москве-реке, а в десяти метрах от берега виднеется разлом льда.
Подмосковное управление Следственного комитета проводит проверку.
Владимиру Ялунину 70 лет. В 1998-2004 годах он занимал должность начальника Главного управления исполнения наказаний Минюста, с 2004 по 2006 год был заместителем главы ведомства.