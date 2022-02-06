https://ria.ru/20220206/kuleba-1771342347.html
Кулеба раскритиковал Земана за "попытку нанести ущерб" отношениям
Кулеба раскритиковал Земана за "попытку нанести ущерб" отношениям - РИА Новости, 06.02.2022
Кулеба раскритиковал Земана за "попытку нанести ущерб" отношениям
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал президента Чехии Милоша Земана, выступившего против отправки военных на Украину, и обвинил в... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T16:34
2022-02-06T16:34
2022-02-06T17:37
в мире
чехия
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милош земан
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 6 фев – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал президента Чехии Милоша Земана, выступившего против отправки военных на Украину, и обвинил в попытке нанести ущерб украинско-чешским отношениям.Земана в эфире пражского телеканала CNN Prima News спросили, поддержал бы он как главком ВС Чехии направление военных на Украину. Чешский президент заявил, что "совершенно точно не поддержал бы", отметив, что "пока Украина не является членом НАТО, то и нет повода посылать туда военные подразделения"."Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей", - написал Кулеба в Twitter.Как в субботу информировал украинский МИД, с 7 по 8 февраля страну посетят с рабочим визитом министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии, запланирована их поездка в Донбасс."С нетерпением жду в Украине Яна Липавского (министр иностранных дел Чехии – ред.). Он представляет ответственное правительство, понимающее, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины", - отметил Кулеба в сообщении в Twitter.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220123/peredel-1769139287.html
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в мире, чехия, нато, украина, милош земан, дмитрий кулеба
16:34 06.02.2022 (обновлено: 17:37 06.02.2022)
Кулеба раскритиковал Земана за "попытку нанести ущерб" отношениям
Глава МИД Украины Кулеба обвинил президента Чехии Земана в попытке навредить отношениям