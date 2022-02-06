Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220206/kuleba-1771342347.html
Кулеба раскритиковал Земана за "попытку нанести ущерб" отношениям
Кулеба раскритиковал Земана за "попытку нанести ущерб" отношениям - РИА Новости, 06.02.2022
Кулеба раскритиковал Земана за "попытку нанести ущерб" отношениям
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал президента Чехии Милоша Земана, выступившего против отправки военных на Украину, и обвинил в... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T16:34
2022-02-06T17:37
в мире
чехия
нато
украина
милош земан
дмитрий кулеба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg
КИЕВ, 6 фев – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал президента Чехии Милоша Земана, выступившего против отправки военных на Украину, и обвинил в попытке нанести ущерб украинско-чешским отношениям.Земана в эфире пражского телеканала CNN Prima News спросили, поддержал бы он как главком ВС Чехии направление военных на Украину. Чешский президент заявил, что "совершенно точно не поддержал бы", отметив, что "пока Украина не является членом НАТО, то и нет повода посылать туда военные подразделения"."Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей", - написал Кулеба в Twitter.Как в субботу информировал украинский МИД, с 7 по 8 февраля страну посетят с рабочим визитом министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии, запланирована их поездка в Донбасс."С нетерпением жду в Украине Яна Липавского (министр иностранных дел Чехии – ред.). Он представляет ответственное правительство, понимающее, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины", - отметил Кулеба в сообщении в Twitter.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220123/peredel-1769139287.html
https://ria.ru/20220107/ukraina-1766815380.html
чехия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1920x0_80_0_0_1e9ee40627f97a7fce0d914d13323510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, нато, украина, милош земан, дмитрий кулеба
16:34 06.02.2022 (обновлено: 17:37 06.02.2022)
 
Кулеба раскритиковал Земана за "попытку нанести ущерб" отношениям

Глава МИД Украины Кулеба обвинил президента Чехии Земана в попытке навредить отношениям

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ, 6 фев – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал президента Чехии Милоша Земана, выступившего против отправки военных на Украину, и обвинил в попытке нанести ущерб украинско-чешским отношениям.
Земана в эфире пражского телеканала CNN Prima News спросили, поддержал бы он как главком ВС Чехии направление военных на Украину. Чешский президент заявил, что "совершенно точно не поддержал бы", отметив, что "пока Украина не является членом НАТО, то и нет повода посылать туда военные подразделения".
Лондон - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 16:05
Украина — пушечное мясо. Стал известен план Британии по переделу Европы
"Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей", - написал Кулеба в Twitter.
Как в субботу информировал украинский МИД, с 7 по 8 февраля страну посетят с рабочим визитом министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии, запланирована их поездка в Донбасс.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 02:36
Посол Украины в ФРГ выступил с упреком в адрес Европы
"С нетерпением жду в Украине Яна Липавского (министр иностранных дел Чехии – ред.). Он представляет ответственное правительство, понимающее, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины", - отметил Кулеба в сообщении в Twitter.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
 
В миреЧехияНАТОУкраинаМилош ЗеманДмитрий Кулеба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала