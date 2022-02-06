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https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771330507.html
В Тюменской области приостановили плановый прием в поликлиниках
В Тюменской области приостановили плановый прием в поликлиниках - РИА Новости, 06.02.2022
В Тюменской области приостановили плановый прием в поликлиниках
Плановые приемы в поликлиниках Тюменской области переносятся на более поздние сроки, так как медперсонал привлечен для оказания экстренной и неотложной помощи... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T14:49
2022-02-06T14:49
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
тюменская область
коронавирус covid-19
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ТЮМЕНЬ, 6 фев - РИА Новости. Плановые приемы в поликлиниках Тюменской области переносятся на более поздние сроки, так как медперсонал привлечен для оказания экстренной и неотложной помощи пациентам с вирусными инфекциями, сообщает в Telegram пресс-служба регионального департамента здравоохранения.Медицинские организации области испытывают особую нагрузку в связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией, связанной с вирусными инфекциями, и в частности, с COVID-19, число обращающихся с симптомами ОРВИ пациентов кратно возросло."К работе по инфекционному профилю привлекаются дополнительные кадры - и врачи-терапевты, и узкие специалисты, и средний медперсонал, чтобы своевременно оказывать экстренную и неотложную помощь пациентам с вирусными инфекциями. Медицинские организации принимают решение о временном ограничении плановой медицинской помощи - переносе приёмов узких специалистов", - пояснили в региональном депздраве.Отмечается, что плановые приемы не отменяются для пациентов с онкологическими, кардиологическими и другими заболеваниями, когда требуется непрерывное наблюдение врача. Окончательное решение о переносе приёма принимает лечащий врач, исходя из индивидуальных особенностей и тяжести течения заболевания пациента.По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе выявлено 2 903 новых случая коронавируса, госпитализированы 167 человек, выздоровели 302, умерли 5 человек. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 115 056 жителей региона, 87 639 выздоровели, умерли 3 770.
https://ria.ru/20220205/bolnichnyy-1771242508.html
https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771297495.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, тюменская область, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:49 06.02.2022
 
В Тюменской области приостановили плановый прием в поликлиниках

Тюменские поликлиники приостановили плановый прием пациентов из-за ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре поликлиники
Медицинский работник в регистратуре поликлиники - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Медицинский работник в регистратуре поликлиники . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 6 фев - РИА Новости. Плановые приемы в поликлиниках Тюменской области переносятся на более поздние сроки, так как медперсонал привлечен для оказания экстренной и неотложной помощи пациентам с вирусными инфекциями, сообщает в Telegram пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
Медицинские организации области испытывают особую нагрузку в связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией, связанной с вирусными инфекциями, и в частности, с COVID-19, число обращающихся с симптомами ОРВИ пациентов кратно возросло.
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"К работе по инфекционному профилю привлекаются дополнительные кадры - и врачи-терапевты, и узкие специалисты, и средний медперсонал, чтобы своевременно оказывать экстренную и неотложную помощь пациентам с вирусными инфекциями. Медицинские организации принимают решение о временном ограничении плановой медицинской помощи - переносе приёмов узких специалистов", - пояснили в региональном депздраве.
Отмечается, что плановые приемы не отменяются для пациентов с онкологическими, кардиологическими и другими заболеваниями, когда требуется непрерывное наблюдение врача. Окончательное решение о переносе приёма принимает лечащий врач, исходя из индивидуальных особенностей и тяжести течения заболевания пациента.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе выявлено 2 903 новых случая коронавируса, госпитализированы 167 человек, выздоровели 302, умерли 5 человек. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 115 056 жителей региона, 87 639 выздоровели, умерли 3 770.
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