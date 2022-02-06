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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771328881.html
Эксперт увидела тенденцию к стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Эксперт увидела тенденцию к стабилизации ситуации с коронавирусом в России - РИА Новости, 06.02.2022
Эксперт увидела тенденцию к стабилизации ситуации с коронавирусом в России
заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T14:29
2022-02-06T14:37
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
наталья пшеничная
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом отмечается в России, заявила в эфире канала "Россия 24" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.Она отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России уже приличный, много людей переболело "омикроном".
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, наталья пшеничная, россия, общество
14:29 06.02.2022 (обновлено: 14:37 06.02.2022)
 
Эксперт увидела тенденцию к стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная заявила о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинские работники в палате интенсивной терапии в "красной зоне" инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19
Медицинские работники в палате интенсивной терапии в красной зоне инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинские работники в палате интенсивной терапии в "красной зоне" инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом отмечается в России, заявила в эфире канала "Россия 24" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

"Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации", - сказала Пшеничная.

Она отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России уже приличный, много людей переболело "омикроном".
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаНаталья ПшеничнаяРоссияОбщество
 
 
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