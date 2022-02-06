https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771328881.html

Эксперт увидела тенденцию к стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Эксперт увидела тенденцию к стабилизации ситуации с коронавирусом в России - РИА Новости, 06.02.2022

Эксперт увидела тенденцию к стабилизации ситуации с коронавирусом в России

заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T14:29

2022-02-06T14:29

2022-02-06T14:37

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

наталья пшеничная

россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом отмечается в России, заявила в эфире канала "Россия 24" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.Она отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России уже приличный, много людей переболело "омикроном".

https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771297495.html

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здоровье - общество, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, наталья пшеничная, россия, общество