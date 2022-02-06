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В России за сутки 59 583 человека вылечились после COVID-19

В России за сутки 59 583 человека вылечились после COVID-19 - РИА Новости, 06.02.2022

В России за сутки 59 583 человека вылечились после COVID-19

За сутки в России после COVID-19 выздоровели 59 583 человека, это на 1,5% меньше в сравнении с 5 февраля, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T11:19

2022-02-06T11:19

2022-02-06T11:20

распространение коронавируса

общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. За сутки в России после COVID-19 выздоровели 59 583 человека, это на 1,5% меньше в сравнении с 5 февраля, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 59 583 человека, или на 1,5% меньше в сравнении с 5 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса