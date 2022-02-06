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В России за сутки 59 583 человека вылечились после COVID-19
В России за сутки 59 583 человека вылечились после COVID-19 - РИА Новости, 06.02.2022
В России за сутки 59 583 человека вылечились после COVID-19
За сутки в России после COVID-19 выздоровели 59 583 человека, это на 1,5% меньше в сравнении с 5 февраля, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T11:19
2022-02-06T11:19
2022-02-06T11:20
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. За сутки в России после COVID-19 выздоровели 59 583 человека, это на 1,5% меньше в сравнении с 5 февраля, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 59 583 человека, или на 1,5% меньше в сравнении с 5 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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11:19 06.02.2022 (обновлено: 11:20 06.02.2022)
В России за сутки 59 583 человека вылечились после COVID-19
В России за сутки 59 583 человека вылечились после заражения коронавирусом