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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220206/konkurs-1771375068.html
Финал конкурса вокалистов Competizione dell'Opera прошел в Большом театре
Финал конкурса вокалистов Competizione dell'Opera прошел в Большом театре - РИА Новости, 06.02.2022
Финал конкурса вокалистов Competizione dell'Opera прошел в Большом театре
Финал международного конкурса вокалистов Competizione dell'Opera прошел на Новой сцене Большого театра в субботу, передает корреспондент РИА Новости, лауреатами РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T23:17
2022-02-06T23:17
культура
россия
большой театр
владимир путин
новости культуры
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Финал международного конкурса вокалистов Competizione dell'Opera прошел на Новой сцене Большого театра в субботу, передает корреспондент РИА Новости, лауреатами стали, в частности, оперные певцы из России и Польши.Лауреатом I премии стал Генмин Гвон (Южная Корея, баритон). Лауреатом II премии стала Александра Шмид (Польша, сопрано). Лауреатом III премии стала Ольга Маслова (Россия, сопрано). Победители получат денежные призы - в размере десяти тысяч евро, шести тысяч евро и четырех тысяч евро (I, II и III премии). Специальные премии были вручены, в частности, Александре Шмид (Польша, сопрано) и Ольге Масловой (Россия, сопрано) - по две каждой певице, а также Ин-Хо Джонгу (Южная Корея, бас), Валерию Макарову (Россия, тенор), Лауре Меенен (Германия, сопрано), Генмин Гвону (Южная Корея, баритон).На церемонии награждения победителей также выступил спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "В жюри - созвездие выдающихся музыкантов, людей которые творят музыку… Я не знаю, какой выбор они сделали, но он был чрезвычайно сложен, как я полагаю. Тот гала-концерт, который мы услышали сейчас, свидетельствует о том, что итальянская опера покоряет весь мир… Большой театр - это один из редких домов итальянской оперы, начиная с 19 столетия здесь звучала итальянская музыка… Кто бы ни стал сегодня лауреатом, в выигрыше все мы - все, кто любит музыку", - сказал Швыдкой.Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Джорджо Стараче поздравил организаторов конкурса, отметив, что "Competizione dell'Opera - это достойнейший проект, который проходит уже в 25-ый раз, собирая таланты со всех уголков мира на одной сцене". Стараче отметил, что работает в Москве всего несколько месяцев, но уже убедился в том, что российская широкая публика стремится к культуре, в частности к итальянской."Итальянская опера занимает большое место в культурной панораме России", - отметил Стараче. Приветствие президента РФ Владимира Путина зачитал со сцены начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. В своем приветствии президент выразил радость насчет того, что юбилей конкурса проходит в Большом театре, где уже более двух веков звучит лучшие шедевры мирового музыкального искусства.В этом году более 120 певцов из более чем 35 стран приняло участие в конкурсе в Москве, в прослушиваниях участвовали более 600 певцов. В состав жюри вошли 23 человека, в частности, главный дирижер — музыкальный руководитель Большого театра России Туган Сохиев, театровед Александр Гусев, оперная певица Марина Мещерякова, оперный певец Курт Ридль, а также художественный руководитель Образовательного фонда "Талант и успех" центра "Сириус" и директор конкурса Ханс-Йоахим Фрай. Ранее на пресс-конференции директор конкурса Ханс-Йоахим Фрай рассказал о критериях оценивания участников, выделив, в частности, голос, технику, музыкальность, личность и интерпретацию.Конкурс Competizione dell'Opera был основан в 1996 году в Гамбурге. Первые годы конкурс проходил на сцене дрезденской Оперы Земпера. Одной из особенностей Competizione dell'Opera является то, что это единственный конкурс, включающий только итальянскую оперную музыку. В обязательной программе акцент делается на шедеврах итальянской оперы от Верди и Пуччини до стилистического разнообразия музыки ХХI века.
https://ria.ru/20220206/san-remo-1771314492.html
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россия, большой театр, владимир путин, новости культуры
23:17 06.02.2022
 
Финал конкурса вокалистов Competizione dell'Opera прошел в Большом театре

Финал международного конкурса вокалистов Competizione dell'Opera прошел в Большом театре

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Государственного Академического Большого театра в Москве
Здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Государственного Академического Большого театра в Москве
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Финал международного конкурса вокалистов Competizione dell'Opera прошел на Новой сцене Большого театра в субботу, передает корреспондент РИА Новости, лауреатами стали, в частности, оперные певцы из России и Польши.
Лауреатом I премии стал Генмин Гвон (Южная Корея, баритон). Лауреатом II премии стала Александра Шмид (Польша, сопрано). Лауреатом III премии стала Ольга Маслова (Россия, сопрано). Победители получат денежные призы - в размере десяти тысяч евро, шести тысяч евро и четырех тысяч евро (I, II и III премии). Специальные премии были вручены, в частности, Александре Шмид (Польша, сопрано) и Ольге Масловой (Россия, сопрано) - по две каждой певице, а также Ин-Хо Джонгу (Южная Корея, бас), Валерию Макарову (Россия, тенор), Лауре Меенен (Германия, сопрано), Генмин Гвону (Южная Корея, баритон).
"Двадцать пять лет нашему конкурсу, и я очень рад, что этот юбилей мы отмечаем здесь, с Туганом Сохиевым. В наше время важно, чтобы певцы со всего мира приезжали в Россию, также как и члены жюри - они представляют более 30 стран. Музыка объединяет, в этом наша идея - мир через музыку, вместе с этим мы хотим поддерживать молодых певцов", - сообщил основатель конкурса Ханс-Йоахим Фрай.
На церемонии награждения победителей также выступил спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "В жюри - созвездие выдающихся музыкантов, людей которые творят музыку… Я не знаю, какой выбор они сделали, но он был чрезвычайно сложен, как я полагаю. Тот гала-концерт, который мы услышали сейчас, свидетельствует о том, что итальянская опера покоряет весь мир… Большой театр - это один из редких домов итальянской оперы, начиная с 19 столетия здесь звучала итальянская музыка… Кто бы ни стал сегодня лауреатом, в выигрыше все мы - все, кто любит музыку", - сказал Швыдкой.
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Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Джорджо Стараче поздравил организаторов конкурса, отметив, что "Competizione dell'Opera - это достойнейший проект, который проходит уже в 25-ый раз, собирая таланты со всех уголков мира на одной сцене". Стараче отметил, что работает в Москве всего несколько месяцев, но уже убедился в том, что российская широкая публика стремится к культуре, в частности к итальянской.
"Итальянская опера занимает большое место в культурной панораме России", - отметил Стараче. Приветствие президента РФ Владимира Путина зачитал со сцены начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. В своем приветствии президент выразил радость насчет того, что юбилей конкурса проходит в Большом театре, где уже более двух веков звучит лучшие шедевры мирового музыкального искусства.
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В этом году более 120 певцов из более чем 35 стран приняло участие в конкурсе в Москве, в прослушиваниях участвовали более 600 певцов. В состав жюри вошли 23 человека, в частности, главный дирижер — музыкальный руководитель Большого театра России Туган Сохиев, театровед Александр Гусев, оперная певица Марина Мещерякова, оперный певец Курт Ридль, а также художественный руководитель Образовательного фонда "Талант и успех" центра "Сириус" и директор конкурса Ханс-Йоахим Фрай. Ранее на пресс-конференции директор конкурса Ханс-Йоахим Фрай рассказал о критериях оценивания участников, выделив, в частности, голос, технику, музыкальность, личность и интерпретацию.
Конкурс Competizione dell'Opera был основан в 1996 году в Гамбурге. Первые годы конкурс проходил на сцене дрезденской Оперы Земпера. Одной из особенностей Competizione dell'Opera является то, что это единственный конкурс, включающий только итальянскую оперную музыку. В обязательной программе акцент делается на шедеврах итальянской оперы от Верди и Пуччини до стилистического разнообразия музыки ХХI века.
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