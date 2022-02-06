Финал конкурса вокалистов Competizione dell'Opera прошел в Большом театре
Финал международного конкурса вокалистов Competizione dell'Opera прошел в Большом театре
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Государственного Академического Большого театра в Москве
Здание Государственного Академического Большого театра в Москве
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Финал международного конкурса вокалистов Competizione dell'Opera прошел на Новой сцене Большого театра в субботу, передает корреспондент РИА Новости, лауреатами стали, в частности, оперные певцы из России и Польши.
Лауреатом I премии стал Генмин Гвон (Южная Корея, баритон). Лауреатом II премии стала Александра Шмид (Польша, сопрано). Лауреатом III премии стала Ольга Маслова (Россия, сопрано). Победители получат денежные призы - в размере десяти тысяч евро, шести тысяч евро и четырех тысяч евро (I, II и III премии). Специальные премии были вручены, в частности, Александре Шмид (Польша, сопрано) и Ольге Масловой (Россия, сопрано) - по две каждой певице, а также Ин-Хо Джонгу (Южная Корея, бас), Валерию Макарову (Россия, тенор), Лауре Меенен (Германия, сопрано), Генмин Гвону (Южная Корея, баритон).
"Двадцать пять лет нашему конкурсу, и я очень рад, что этот юбилей мы отмечаем здесь, с Туганом Сохиевым. В наше время важно, чтобы певцы со всего мира приезжали в Россию, также как и члены жюри - они представляют более 30 стран. Музыка объединяет, в этом наша идея - мир через музыку, вместе с этим мы хотим поддерживать молодых певцов", - сообщил основатель конкурса Ханс-Йоахим Фрай.
На церемонии награждения победителей также выступил спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "В жюри - созвездие выдающихся музыкантов, людей которые творят музыку… Я не знаю, какой выбор они сделали, но он был чрезвычайно сложен, как я полагаю. Тот гала-концерт, который мы услышали сейчас, свидетельствует о том, что итальянская опера покоряет весь мир… Большой театр - это один из редких домов итальянской оперы, начиная с 19 столетия здесь звучала итальянская музыка… Кто бы ни стал сегодня лауреатом, в выигрыше все мы - все, кто любит музыку", - сказал Швыдкой.
Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Джорджо Стараче поздравил организаторов конкурса, отметив, что "Competizione dell'Opera - это достойнейший проект, который проходит уже в 25-ый раз, собирая таланты со всех уголков мира на одной сцене". Стараче отметил, что работает в Москве всего несколько месяцев, но уже убедился в том, что российская широкая публика стремится к культуре, в частности к итальянской.
"Итальянская опера занимает большое место в культурной панораме России", - отметил Стараче. Приветствие президента РФ Владимира Путина зачитал со сцены начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. В своем приветствии президент выразил радость насчет того, что юбилей конкурса проходит в Большом театре, где уже более двух веков звучит лучшие шедевры мирового музыкального искусства.
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В этом году более 120 певцов из более чем 35 стран приняло участие в конкурсе в Москве, в прослушиваниях участвовали более 600 певцов. В состав жюри вошли 23 человека, в частности, главный дирижер — музыкальный руководитель Большого театра России Туган Сохиев, театровед Александр Гусев, оперная певица Марина Мещерякова, оперный певец Курт Ридль, а также художественный руководитель Образовательного фонда "Талант и успех" центра "Сириус" и директор конкурса Ханс-Йоахим Фрай. Ранее на пресс-конференции директор конкурса Ханс-Йоахим Фрай рассказал о критериях оценивания участников, выделив, в частности, голос, технику, музыкальность, личность и интерпретацию.
Конкурс Competizione dell'Opera был основан в 1996 году в Гамбурге. Первые годы конкурс проходил на сцене дрезденской Оперы Земпера. Одной из особенностей Competizione dell'Opera является то, что это единственный конкурс, включающий только итальянскую оперную музыку. В обязательной программе акцент делается на шедеврах итальянской оперы от Верди и Пуччини до стилистического разнообразия музыки ХХI века.