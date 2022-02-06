https://ria.ru/20220206/konkurs-1771355944.html
Путин поприветствовал участников конкурса вокалистов итальянской оперы
Путин поприветствовал участников конкурса вокалистов итальянской оперы - РИА Новости, 06.02.2022
Путин поприветствовал участников конкурса вокалистов итальянской оперы
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей гала-концерта лауреатов XXV Международного конкурса вокалистов – исполнителей итальянской... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T19:27
2022-02-06T19:27
2022-02-06T19:27
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей гала-концерта лауреатов XXV Международного конкурса вокалистов – исполнителей итальянской оперы Competizione dell'Opera, и выразил радость, что юбилей конкурса пройдет на сцене легендарного Большого театра.Президент отметил, что свое прочтение мелодий разных эпох на сцене представят самые одаренные участники конкурса. Он также поздравил лауреатов с победой и выразил надежду, что пребывание в Москве подарит им вдохновение и новых добрых друзей."Особые слова – бессменному руководителю и создателю Competizione dell'Opera – Хансу-Йоахиму Фраю. Его заслуги перед искусством неоспоримы, а вклад в укрепление культурных связей между народами и участие в судьбах юных талантов заслуживают глубокого уважения", - добавил Путин.Он также пожелал коллективу организаторов и участникам конкурса благополучия и больших успехов, а зрителям - незабываемых впечатлений.
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новости культуры, большой театр, москва, россия, владимир путин
Путин поприветствовал участников конкурса вокалистов итальянской оперы
Президент Путин поприветствовал участников конкурса вокалистов итальянской оперы
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей гала-концерта лауреатов XXV Международного конкурса вокалистов – исполнителей итальянской оперы Competizione dell'Opera, и выразил радость, что юбилей конкурса пройдет на сцене легендарного Большого театра.
"Мы рады, что юбилей знаменитого творческого состязания отмечается в России
, на легендарной сцене Большого театра
. Почти два с половиной века звучат здесь лучшие образцы мировой музыкальной культуры, в числе которых особое место занимают блестящие произведения итальянских мастеров", - написано в обращении президента, опубликованном на сайте
Кремля.
Президент отметил, что свое прочтение мелодий разных эпох на сцене представят самые одаренные участники конкурса. Он также поздравил лауреатов с победой и выразил надежду, что пребывание в Москве
подарит им вдохновение и новых добрых друзей.
"Особые слова – бессменному руководителю и создателю Competizione dell'Opera – Хансу-Йоахиму Фраю. Его заслуги перед искусством неоспоримы, а вклад в укрепление культурных связей между народами и участие в судьбах юных талантов заслуживают глубокого уважения", - добавил Путин.
Он также пожелал коллективу организаторов и участникам конкурса благополучия и больших успехов, а зрителям - незабываемых впечатлений.