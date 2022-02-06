06:05 06.02.2022 (обновлено: 06:06 06.02.2022)
Reuters раскрыл содержание секретного доклада ООН по КНДР
Reuters: согласно докладу ООН, КНДР в прошлом году развивала ядерную и ракетную программы
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Северная Корея в прошлом году продолжала развитие программ в области ядерного оружия и баллистических ракет, а кибератаки на криптовалютные биржи были для Пхеньяна важным источником дохода, следует из публикуемых Рейтер выдержек конфиденциального доклада ООН.
Доклад, который подготовили независимые наблюдатели за действием санкций, был в пятницу вечером представлен комитету Совбеза ООН по санкциям против КНДР.
"Несмотря на то, что сообщений о ядерных испытаниях или запусках МБР (межконтинентальных баллистических ракет) не поступало, КНДР продолжала развивать свой потенциал по производству ядерных расщепляющихся материалов", - отметили эксперты.
Согласно докладу, страна также продолжала развитие инфраструктуры ядерных и баллистических ракет, причем в этом контексте указано, что Пхеньян "продолжал искать материалы, технологии и ноу-хау для этих программ за рубежом, в том числе посредством киберсредств и совместных научных исследований", говорится в сообщении агентства Рейтер.
Эксперты также отметили, что Пхеньян "заметно ускорил" ракетные испытания, а также подчеркнули, что "кибератаки, особенно на криптовалютные активы, остаются важным источником дохода" для Северной Кореи. Отмечается, что в период с 2020 по середину 2021 года в результате кибератак из КНДР было похищено более 50 миллионов долларов "по меньшей мере с трех криптовалютных бирж в Северной Америке, Европе и Азии".
Гуманитарная ситуация в Северной Корее между тем "продолжает ухудшаться", отмечено в докладе. Эксперты указали, что это может быть связано с блокадой из-за COVID-19, но в связи с нехваткой информации из КНДР трудно определить, насколько санкции ООН непреднамеренно вредят гражданскому населению, отметило агентство.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом Безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.