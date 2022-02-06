https://ria.ru/20220206/kitay-1771359680.html

Китай пострадает от возможных санкций Запада против России, заявил Салливан

Китай пострадает от возможных санкций Запада против России, заявил Салливан - РИА Новости, 06.02.2022

Китай пострадает от возможных санкций Запада против России, заявил Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что Китай понесет издержки в случае эскалации вокруг Украины, и призвал учесть... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T20:08

2022-02-06T20:08

2022-02-06T20:08

в мире

сша

китай

россия

санкции в отношении россии

джейк салливан

нато

украина

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что Китай понесет издержки в случае эскалации вокруг Украины, и призвал учесть это при планировании контактов с Россией в ближайшие недели.В интервью телекомпании NBC Салливан пояснил, что для китайских компаний будет, в частности, иметь негативные последствия отказ от следования санкциями, которые западные страны готовят против России на случай, если та вторгнется на Украину. Россия отрицает приписываемые ей агрессивные планы в отношении соседней страны."Санкции, которые мы собираемся ввести, скажутся на Китае, потому что они ударят по финансовой системе России, которая взаимодействует с китайской экономикой тоже. У Китая будет выбор, соблюдать ли санкции. Если он решит их не соблюдать, то есть наказания, которые сопровождают это решение", - сказал он."Фундаментально, с нашей точки зрения, мы считаем, что Пекин понесет часть издержек российского вторжения на Украину, и им нужно принять это в расчет при планировании контактов с российским правительством в ближайшие пару недель", - добавил Салливан.В интервью телеканалу ABC он также отметил, что, согласно американским расчетам, Китай не в состоянии компенсировать России потери от потенциальных санкций "Мы считаем, что русские и китайцы это тоже понимают", - сказал Салливан.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220205/demokratiya-1771155920.html

https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1771087475.html

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

сша

китай

россия

украина

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в мире, сша, китай, россия, санкции в отношении россии, джейк салливан, нато, украина