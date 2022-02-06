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Китай пострадает от возможных санкций Запада против России, заявил Салливан
Китай пострадает от возможных санкций Запада против России, заявил Салливан - РИА Новости, 06.02.2022
Китай пострадает от возможных санкций Запада против России, заявил Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что Китай понесет издержки в случае эскалации вокруг Украины, и призвал учесть... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T20:08
2022-02-06T20:08
в мире
сша
китай
россия
санкции в отношении россии
джейк салливан
нато
украина
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что Китай понесет издержки в случае эскалации вокруг Украины, и призвал учесть это при планировании контактов с Россией в ближайшие недели.В интервью телекомпании NBC Салливан пояснил, что для китайских компаний будет, в частности, иметь негативные последствия отказ от следования санкциями, которые западные страны готовят против России на случай, если та вторгнется на Украину. Россия отрицает приписываемые ей агрессивные планы в отношении соседней страны."Санкции, которые мы собираемся ввести, скажутся на Китае, потому что они ударят по финансовой системе России, которая взаимодействует с китайской экономикой тоже. У Китая будет выбор, соблюдать ли санкции. Если он решит их не соблюдать, то есть наказания, которые сопровождают это решение", - сказал он."Фундаментально, с нашей точки зрения, мы считаем, что Пекин понесет часть издержек российского вторжения на Украину, и им нужно принять это в расчет при планировании контактов с российским правительством в ближайшие пару недель", - добавил Салливан.В интервью телеканалу ABC он также отметил, что, согласно американским расчетам, Китай не в состоянии компенсировать России потери от потенциальных санкций "Мы считаем, что русские и китайцы это тоже понимают", - сказал Салливан.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220205/demokratiya-1771155920.html
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сша
китай
россия
украина
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в мире, сша, китай, россия, санкции в отношении россии, джейк салливан, нато, украина
20:08 06.02.2022
 
Китай пострадает от возможных санкций Запада против России, заявил Салливан

Советник Байдена Салливан: Китай пострадает от возможных санкций Запада против России

© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Джейк Салливан
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что Китай понесет издержки в случае эскалации вокруг Украины, и призвал учесть это при планировании контактов с Россией в ближайшие недели.
В интервью телекомпании NBC Салливан пояснил, что для китайских компаний будет, в частности, иметь негативные последствия отказ от следования санкциями, которые западные страны готовят против России на случай, если та вторгнется на Украину. Россия отрицает приписываемые ей агрессивные планы в отношении соседней страны.
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"Санкции, которые мы собираемся ввести, скажутся на Китае, потому что они ударят по финансовой системе России, которая взаимодействует с китайской экономикой тоже. У Китая будет выбор, соблюдать ли санкции. Если он решит их не соблюдать, то есть наказания, которые сопровождают это решение", - сказал он.
"Фундаментально, с нашей точки зрения, мы считаем, что Пекин понесет часть издержек российского вторжения на Украину, и им нужно принять это в расчет при планировании контактов с российским правительством в ближайшие пару недель", - добавил Салливан.
В интервью телеканалу ABC он также отметил, что, согласно американским расчетам, Китай не в состоянии компенсировать России потери от потенциальных санкций "Мы считаем, что русские и китайцы это тоже понимают", - сказал Салливан.
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Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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