Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220206/kiev-1771286841.html
Жители Киева в панике бегут из столицы, ожидая вторжения России
В Раде рассказали о "бегстве" населения из Киева из-за "вторжения" России - РИА Новости, 06.02.2022
Жители Киева в панике бегут из столицы, ожидая вторжения России
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в Facebook, что жители Киева и представители украинской власти бегут из... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T03:03
2022-02-06T03:03
россия
киев
ренат кузьмин
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769265331_0:151:3371:2047_1920x0_80_0_0_eb4741ba76e8c0e49321d341cd2b8faa.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в Facebook, что жители Киева и представители украинской власти бегут из столицы, опасаясь "российского вторжения".При этом парламентарий подчеркнул, что представители украинской власти никак не реагируют на исход населения из столицы, так как сами также эвакуируют семьи и имущество.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220205/novost-1771249210.html
https://ria.ru/20220205/voyna-1771270300.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769265331_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_c4311ce10bb947c7f11f6379be5beb9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, ренат кузьмин, украина, в мире
03:03 06.02.2022
 
В Раде рассказали о "бегстве" населения из Киева из-за "вторжения" России

Депутат Рады Кузьмин: украинские власти и киевляне бегут из столицы из-за "вторжения" РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие во время тренировки в городском парке в Киеве
Украинские военнослужащие во время тренировки в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие во время тренировки в городском парке в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в Facebook, что жители Киева и представители украинской власти бегут из столицы, опасаясь "российского вторжения".
"Заметили как мало машин и людей стало на улицах Киева в последнее время? Как думаете, почему? Потому что одни вывозят за границу семьи, а другие — прячут близких в Украине, преимущественно в западных областях. Причина? Готовятся к российскому вторжению. Кто-то боится рязанских десантников, кто-то наших доморощенных погромщиков, которые под призывы борьбы с оккупантами будут тупо грабить. <…> В общем, киевляне, похоже, готовятся к худшему", — написал Кузьмин.
При этом парламентарий подчеркнул, что представители украинской власти никак не реагируют на исход населения из столицы, так как сами также эвакуируют семьи и имущество.

"А что украинская власть? А представители власти безмолвствуют. Тихо вывозят близких и имущество, которое еще можно вывезти", — добавил депутат.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
Вчера, 16:50
В ООН отреагировали на фейковую новость о "вторжении" России на Украину
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
Вчера, 20:08
Лукашенко ответил на вопрос о войне с Украиной
 
РоссияКиевРенат КузьминУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала