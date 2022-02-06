https://ria.ru/20220206/kiev-1771286841.html

Жители Киева в панике бегут из столицы, ожидая вторжения России

В Раде рассказали о "бегстве" населения из Киева из-за "вторжения" России - РИА Новости, 06.02.2022

Жители Киева в панике бегут из столицы, ожидая вторжения России

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в Facebook, что жители Киева и представители украинской власти бегут из... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T03:03

2022-02-06T03:03

2022-02-06T03:03

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киев

ренат кузьмин

украина

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в Facebook, что жители Киева и представители украинской власти бегут из столицы, опасаясь "российского вторжения".При этом парламентарий подчеркнул, что представители украинской власти никак не реагируют на исход населения из столицы, так как сами также эвакуируют семьи и имущество.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220205/novost-1771249210.html

https://ria.ru/20220205/voyna-1771270300.html

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россия, киев, ренат кузьмин, украина, в мире