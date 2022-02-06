Жители Киева в панике бегут из столицы, ожидая вторжения России

В Раде рассказали о "бегстве" населения из Киева из-за "вторжения" России
Депутат Рады Кузьмин: украинские власти и киевляне бегут из столицы из-за "вторжения" РФ
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие во время тренировки в городском парке в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие во время тренировки в городском парке в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в Facebook, что жители Киева и представители украинской власти бегут из столицы, опасаясь "российского вторжения".
"Заметили как мало машин и людей стало на улицах Киева в последнее время? Как думаете, почему? Потому что одни вывозят за границу семьи, а другие — прячут близких в Украине, преимущественно в западных областях. Причина? Готовятся к российскому вторжению. Кто-то боится рязанских десантников, кто-то наших доморощенных погромщиков, которые под призывы борьбы с оккупантами будут тупо грабить. <…> В общем, киевляне, похоже, готовятся к худшему", — написал Кузьмин.
При этом парламентарий подчеркнул, что представители украинской власти никак не реагируют на исход населения из столицы, так как сами также эвакуируют семьи и имущество.
"А что украинская власть? А представители власти безмолвствуют. Тихо вывозят близких и имущество, которое еще можно вывезти", — добавил депутат.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
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