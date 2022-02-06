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Рост числа больных раком: что нужно знать
Онколог допустил рост числа раковых больных из-за COVID-19 - РИА Новости, 06.02.2022
Рост числа больных раком: что нужно знать
Приостановка плановых диспансеризаций и онкоскрининга из-за COVID-19 в будущем может привести к росту числа запущенных онкозаблеваний, заявил в интервью РБК... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T14:30
2022-02-06T14:30
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андрей каприн
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Приостановка плановых диспансеризаций и онкоскрининга из-за COVID-19 в будущем может привести к росту числа запущенных онкозаблеваний, заявил в интервью РБК главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.При этом специалист похвалил работу онкологических служб в период пандемии. Им удалось показать лучшие показатели, чем в некоторых зарубежных странах, благодаря системе онкодиспансеров, заключил Каприн.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко накануне подтвердил, что показатели смертности от онкологических заболеваний за период пандемии снизились в России на 6% по сравнению с допандемийными показателями.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, андрей каприн
14:30 06.02.2022
 
Онколог допустил рост числа раковых больных из-за COVID-19

Главный внештатный онколог Минздрава Каприн допустил рост числа больных раком из-за COVID

© Фото : Предоставлено пресс-службой ФГБУ "НМИЦ радиологии"Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой ФГБУ "НМИЦ радиологии"
Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Приостановка плановых диспансеризаций и онкоскрининга из-за COVID-19 в будущем может привести к росту числа запущенных онкозаблеваний, заявил в интервью РБК главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.
"Чем раньше выявлено заболевание — тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что нас ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года", — сказал медик.
При этом специалист похвалил работу онкологических служб в период пандемии. Им удалось показать лучшие показатели, чем в некоторых зарубежных странах, благодаря системе онкодиспансеров, заключил Каприн.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко накануне подтвердил, что показатели смертности от онкологических заболеваний за период пандемии снизились в России на 6% по сравнению с допандемийными показателями.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа 2021, 10:52Распространение коронавируса
Мясников предупредил о риске развития рака после COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Андрей Каприн
 
 
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