Рост числа больных раком: что нужно знать

Онколог допустил рост числа раковых больных из-за COVID-19
Главный внештатный онколог Минздрава Каприн допустил рост числа больных раком из-за COVID
© Фото : Предоставлено пресс-службой ФГБУ "НМИЦ радиологии"Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
© Фото : Предоставлено пресс-службой ФГБУ "НМИЦ радиологии"
Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Приостановка плановых диспансеризаций и онкоскрининга из-за COVID-19 в будущем может привести к росту числа запущенных онкозаблеваний, заявил в интервью РБК главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.
"Чем раньше выявлено заболевание — тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что нас ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года", — сказал медик.
При этом специалист похвалил работу онкологических служб в период пандемии. Им удалось показать лучшие показатели, чем в некоторых зарубежных странах, благодаря системе онкодиспансеров, заключил Каприн.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко накануне подтвердил, что показатели смертности от онкологических заболеваний за период пандемии снизились в России на 6% по сравнению с допандемийными показателями.
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