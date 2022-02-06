https://ria.ru/20220206/kaprin-1771329134.html

Рост числа больных раком: что нужно знать

Онколог допустил рост числа раковых больных из-за COVID-19 - РИА Новости, 06.02.2022

Рост числа больных раком: что нужно знать

Приостановка плановых диспансеризаций и онкоскрининга из-за COVID-19 в будущем может привести к росту числа запущенных онкозаблеваний, заявил в интервью РБК... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T14:30

2022-02-06T14:30

2022-02-06T14:30

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андрей каприн

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Приостановка плановых диспансеризаций и онкоскрининга из-за COVID-19 в будущем может привести к росту числа запущенных онкозаблеваний, заявил в интервью РБК главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.При этом специалист похвалил работу онкологических служб в период пандемии. Им удалось показать лучшие показатели, чем в некоторых зарубежных странах, благодаря системе онкодиспансеров, заключил Каприн.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко накануне подтвердил, что показатели смертности от онкологических заболеваний за период пандемии снизились в России на 6% по сравнению с допандемийными показателями.

https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746044720.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, андрей каприн