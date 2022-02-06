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В полиции Оттавы призвали ввести комендантский час из-за протестов
В полиции Оттавы призвали ввести комендантский час из-за протестов - РИА Новости, 06.02.2022
В полиции Оттавы призвали ввести комендантский час из-за протестов
Шеф полиции канадской столицы Оттавы Питер Слоли заявил о нехватке ресурсов, чтобы положить конец протестам против ограничений из-за COVID-19, сообщает... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T17:59
2022-02-06T17:59
2022-02-06T17:59
распространение коронавируса
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Шеф полиции канадской столицы Оттавы Питер Слоли заявил о нехватке ресурсов, чтобы положить конец протестам против ограничений из-за COVID-19, сообщает канадский телеканал CBC.Полиция Оттавы расследует более 50 уголовных преступлений, связанных с протестными акциями против коронавирусных ограничений."Нам нужен дополнительный приток ресурсов", - заявил Слоли на экстренном совещании совета полицейской службы. При этом, как отмечает телеканал, все имеющиеся в распоряжении полицейской службы Оттавы офицеры задействованы, и сотни других сотрудников правоохранительных органов пришли им на помощь.В субботу в центр города пришли более 7 тысяч демонстрантов, и 500 тяжелых грузовиков все еще остаются в так называемой "красной зоне".Полиция признала, что не ожидала, что демонстрации будут продолжаться так долго."Это беспрецедентная ситуация, но мы извлекли уроки из нашего опыта и, да, из наших ошибок, и мы намерены работать лучше", - признал Слоли.Во многих городах Канады с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер-министр Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву.
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в мире, канада, оттава, коронавирус covid-19
В полиции Оттавы призвали ввести комендантский час из-за протестов
Глава совета полиции Оттавы Динс назвала акции против COVID-ограничений угрозой демократии
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Шеф полиции канадской столицы Оттавы Питер Слоли заявил о нехватке ресурсов, чтобы положить конец протестам против ограничений из-за COVID-19, сообщает канадский телеканал CBC
.
Полиция Оттавы
расследует более 50 уголовных преступлений, связанных с протестными акциями против коронавирусных ограничений.
"Нам нужен дополнительный приток ресурсов", - заявил Слоли на экстренном совещании совета полицейской службы. При этом, как отмечает телеканал, все имеющиеся в распоряжении полицейской службы Оттавы офицеры задействованы, и сотни других сотрудников правоохранительных органов пришли им на помощь.
В субботу в центр города пришли более 7 тысяч демонстрантов, и 500 тяжелых грузовиков все еще остаются в так называемой "красной зоне".
"Эта группа представляет угрозу для нашей демократии. То, что мы наблюдаем, — это не просто проблема города Оттава. Это общенациональный мятеж. Это безумие", - заявила председатель совета полицейской службы Оттавы Дайан Динс и выдвинула идею попросить власти провинции ввести комендантский час.
Полиция признала, что не ожидала, что демонстрации будут продолжаться так долго.
"Это беспрецедентная ситуация, но мы извлекли уроки из нашего опыта и, да, из наших ошибок, и мы намерены работать лучше", - признал Слоли.
Во многих городах Канады с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер-министр Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву.