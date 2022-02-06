https://ria.ru/20220206/kanada-1771349494.html

В полиции Оттавы призвали ввести комендантский час из-за протестов

В полиции Оттавы призвали ввести комендантский час из-за протестов - РИА Новости, 06.02.2022

В полиции Оттавы призвали ввести комендантский час из-за протестов

Шеф полиции канадской столицы Оттавы Питер Слоли заявил о нехватке ресурсов, чтобы положить конец протестам против ограничений из-за COVID-19, сообщает... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T17:59

2022-02-06T17:59

2022-02-06T17:59

распространение коронавируса

в мире

канада

оттава

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Шеф полиции канадской столицы Оттавы Питер Слоли заявил о нехватке ресурсов, чтобы положить конец протестам против ограничений из-за COVID-19, сообщает канадский телеканал CBC.Полиция Оттавы расследует более 50 уголовных преступлений, связанных с протестными акциями против коронавирусных ограничений."Нам нужен дополнительный приток ресурсов", - заявил Слоли на экстренном совещании совета полицейской службы. При этом, как отмечает телеканал, все имеющиеся в распоряжении полицейской службы Оттавы офицеры задействованы, и сотни других сотрудников правоохранительных органов пришли им на помощь.В субботу в центр города пришли более 7 тысяч демонстрантов, и 500 тяжелых грузовиков все еще остаются в так называемой "красной зоне".Полиция признала, что не ожидала, что демонстрации будут продолжаться так долго."Это беспрецедентная ситуация, но мы извлекли уроки из нашего опыта и, да, из наших ошибок, и мы намерены работать лучше", - признал Слоли.Во многих городах Канады с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер-министр Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву.

https://ria.ru/20220206/kanada-1771286543.html

канада

оттава

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в мире, канада, оттава, коронавирус covid-19