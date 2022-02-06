https://ria.ru/20220206/kanada-1771286543.html

В Канаде внедорожник въехал в толпу протестующих

В Канаде внедорожник въехал в толпу протестующих - РИА Новости, 06.02.2022

В Канаде внедорожник въехал в толпу протестующих

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля на участников акции протеста против коронавирусных ограничений в канадском городе... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T02:27

2022-02-06T02:27

2022-02-06T02:27

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ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля на участников акции протеста против коронавирусных ограничений в канадском городе Виннипеге (столица провинции Манитоба), передает телеканал CTV.Инцидент произошел в пятницу вечером по местному времени неподалеку от здания законодательного собрания, где проходила гражданская акция. На видеозаписи, обнародованной телеканалом, видно, как белый внедорожник с ускорением въехал в толпу и протаранил несколько человек.После этого злоумышленник поспешил скрыться с места происшествия, но вскоре его задержала полиция. Отмечается, что нарушитель прежде не имел судимостей, мотивы его действий еще предстоит установить. Сам он признался, что совершенный им противоправный поступок не был связан с его личной позицией по проходящим в стране протестам.Тем временем, всем четырем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Один из них по-прежнему остается в больнице, однако его жизнь вне опасности. Остальные трое получили незначительные травмы, отмечает CTV.Во многих городах Канады с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер-министр Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув столицу страны Оттаву.

https://ria.ru/20220130/kanada-1770183402.html

https://ria.ru/20200601/1572264917.html

оттава

канада

манитоба

виннипег

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в мире, оттава, канада, манитоба, виннипег