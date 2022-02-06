https://ria.ru/20220206/izrail-1771332144.html

Израиль сохранит свободу действий в отношении Ирана, заявил Беннет

Израиль сохранит свободу действий в отношении Ирана, заявил Беннет - РИА Новости, 06.02.2022

Израиль сохранит свободу действий в отношении Ирана, заявил Беннет

Иран представляет самую большую угрозу Израилю, еврейское государство сохранит свободу действий в отношении Тегерана с ядерным соглашением или без него, заявил... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T15:07

2022-02-06T15:07

2022-02-06T15:07

в мире

тегеран (город)

вашингтон (город)

йемен

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

израиль

иран

нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев – РИА Новости. Иран представляет самую большую угрозу Израилю, еврейское государство сохранит свободу действий в отношении Тегерана с ядерным соглашением или без него, заявил премьер-министр Нафтали Беннет, открывая еженедельное заседание правительства в воскресенье. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров в Вене по иранской ядерной программе и возросшей напряженности в регионе, связанной с обменом ударами между йеменскими хуситами и странами Персидского залива."Самую большую угрозу Государству Израиль представляет Иран. Иранская ядерная программа входит в зону ответственности израильского правительства, и конечно же, мы наблюдаем за переговорами в Вене", - сказал премьер."В настоящее время мы устраняем наши слабые места и наращиваем военную мощь Израиля на годы и даже десятилетия вперед. Израиль сохранит свободу действий в любом случае, с соглашением или без него", - добавил Беннет.В Вене в настоящее время проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона. На фоне переговоров и дискуссий о возможности прямого диалога между представителями США и Ирана по этой проблематике представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что Вашингтон принял решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. При этом отмечалось, что Вашингтон не рассматривает данный шаг как уступку Тегерану."В последние недели, именно во время переговоров, Иран усиливает свою агрессию и неоднократно использует терроризм в регионе, как вы все видели. Вот так и ведутся переговоры по-тегерански", - заявил израильский премьер.В последние недели напряжение в регионе возрастает в связи с активизацией действий группировок хуситов в Йемене при поддержке Тегерана.С начала января хуситы после долгого перерыва вновь начали обстреливать Эмираты в ответ на возобновление участия эмиратских военных в операциях против хуситов в Йемене.Вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.

https://ria.ru/20220205/palestina-1771239235.html

https://ria.ru/20220201/uran-1770397174.html

тегеран (город)

вашингтон (город)

йемен

израиль

иран

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в мире, тегеран (город), вашингтон (город), йемен, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), израиль, иран, нафтали беннет