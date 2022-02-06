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Израиль сохранит свободу действий в отношении Ирана, заявил Беннет
Израиль сохранит свободу действий в отношении Ирана, заявил Беннет - РИА Новости, 06.02.2022
Израиль сохранит свободу действий в отношении Ирана, заявил Беннет
Иран представляет самую большую угрозу Израилю, еврейское государство сохранит свободу действий в отношении Тегерана с ядерным соглашением или без него, заявил... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T15:07
2022-02-06T15:07
в мире
тегеран (город)
вашингтон (город)
йемен
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
израиль
иран
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев – РИА Новости. Иран представляет самую большую угрозу Израилю, еврейское государство сохранит свободу действий в отношении Тегерана с ядерным соглашением или без него, заявил премьер-министр Нафтали Беннет, открывая еженедельное заседание правительства в воскресенье. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров в Вене по иранской ядерной программе и возросшей напряженности в регионе, связанной с обменом ударами между йеменскими хуситами и странами Персидского залива."Самую большую угрозу Государству Израиль представляет Иран. Иранская ядерная программа входит в зону ответственности израильского правительства, и конечно же, мы наблюдаем за переговорами в Вене", - сказал премьер."В настоящее время мы устраняем наши слабые места и наращиваем военную мощь Израиля на годы и даже десятилетия вперед. Израиль сохранит свободу действий в любом случае, с соглашением или без него", - добавил Беннет.В Вене в настоящее время проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона. На фоне переговоров и дискуссий о возможности прямого диалога между представителями США и Ирана по этой проблематике представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что Вашингтон принял решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. При этом отмечалось, что Вашингтон не рассматривает данный шаг как уступку Тегерану."В последние недели, именно во время переговоров, Иран усиливает свою агрессию и неоднократно использует терроризм в регионе, как вы все видели. Вот так и ведутся переговоры по-тегерански", - заявил израильский премьер.В последние недели напряжение в регионе возрастает в связи с активизацией действий группировок хуситов в Йемене при поддержке Тегерана.С начала января хуситы после долгого перерыва вновь начали обстреливать Эмираты в ответ на возобновление участия эмиратских военных в операциях против хуситов в Йемене.Вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.
https://ria.ru/20220205/palestina-1771239235.html
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тегеран (город)
вашингтон (город)
йемен
израиль
иран
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в мире, тегеран (город), вашингтон (город), йемен, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), израиль, иран, нафтали беннет
15:07 06.02.2022
 
Израиль сохранит свободу действий в отношении Ирана, заявил Беннет

Премьер Беннет: Израиль в любом случае сохранит свободу действий в отношении Ирана

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев – РИА Новости. Иран представляет самую большую угрозу Израилю, еврейское государство сохранит свободу действий в отношении Тегерана с ядерным соглашением или без него, заявил премьер-министр Нафтали Беннет, открывая еженедельное заседание правительства в воскресенье. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров в Вене по иранской ядерной программе и возросшей напряженности в регионе, связанной с обменом ударами между йеменскими хуситами и странами Персидского залива.
"Самую большую угрозу Государству Израиль представляет Иран. Иранская ядерная программа входит в зону ответственности израильского правительства, и конечно же, мы наблюдаем за переговорами в Вене", - сказал премьер.
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"В настоящее время мы устраняем наши слабые места и наращиваем военную мощь Израиля на годы и даже десятилетия вперед. Израиль сохранит свободу действий в любом случае, с соглашением или без него", - добавил Беннет.
В Вене в настоящее время проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона. На фоне переговоров и дискуссий о возможности прямого диалога между представителями США и Ирана по этой проблематике представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что Вашингтон принял решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. При этом отмечалось, что Вашингтон не рассматривает данный шаг как уступку Тегерану.
"В последние недели, именно во время переговоров, Иран усиливает свою агрессию и неоднократно использует терроризм в регионе, как вы все видели. Вот так и ведутся переговоры по-тегерански", - заявил израильский премьер.
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В последние недели напряжение в регионе возрастает в связи с активизацией действий группировок хуситов в Йемене при поддержке Тегерана.
С начала января хуситы после долгого перерыва вновь начали обстреливать Эмираты в ответ на возобновление участия эмиратских военных в операциях против хуситов в Йемене.
Вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.
 
В миреТегеран (город)Вашингтон (город)ЙеменСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИзраильИранНафтали Беннет
 
 
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