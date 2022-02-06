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Политолог предложил вариант решения проблемы восстановления СВПД
Политолог предложил вариант решения проблемы восстановления СВПД - РИА Новости, 06.02.2022
Политолог предложил вариант решения проблемы восстановления СВПД
Хорошим вариантом решения проблемы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и снятия санкций с Тегерана... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T13:15
2022-02-06T13:15
в мире
тегеран (город)
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
франция
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Хорошим вариантом решения проблемы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и снятия санкций с Тегерана стало бы временное соглашение на это счет, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Владимир Сажин.Эксперт отметил, что оппоненты Ирана по переговорам обеспокоены тем, что развитие ядерной инфраструктуры Ирана идет очень высокими темпами и каждый день отсрочки заключения соглашения выводит Иран на новый уровень развития своей ядерной программы."Такое развитие может достичь такого уровня, что никакие СВПД уже не будут эффективны. По этой причине в Вене, как я понимаю, спешат, чтобы решить вопрос с ограничением ядерной программы Ирана как можно быстрее", - сказал Сажин в комментарии РИА Новости, не став прогнозировать сроки, но указав, что в столицах стран-участниц переговоров считали февраль точкой отсчета для решения проблемы.По его словам, прямые переговоры США и Ирана в этой связи были бы эффективны, так и показал диалог двух стран еще до 2015 года - непосредственно перед заключением ядерной сделки."Главная сейчас проблема в Вене - противостояние США и Ирана, которые являются главными акторами вокруг ядерной программы - от решения их противоречий зависит успех или неудача венских переговоров", - сказал эксперт, назвав подвижкой решение Вашингтона по исключениям из санкций.Востоковед считает, что и администрация Байдена, и Тегеран заинтересованы в достижении соглашения: для США и других стран это возможность ограничить иранские ядерные амбиции, для Ирана - снять санкции, что и является главной целью переговоров.По его словам, США вряд ли согласятся на вариант Ирана, требующего сначала снять санкции, потом уже можно говорить."Здесь вопрос стоит так, что американцы, а их поддерживают все остальные, считают, что нужно приступить к синхронизированному постепенному снятию санкций с одной стороны, а, с другой стороны, постепенному возвращению Ирана к выполнению требований, заложенных в СВПД - шаг за шагом", - добавил Сажин.Хорошим вариантом эксперт назвал заключение "временного соглашения", например, на два года, в течение которых Иран возвращается к выполнению требований, а американцы снимают санкции, постепенно возвращаться к выполнению положений СВПД, потому что одномоментно это сделать "физически" невозможно."Главное то, что Ираном накоплено за 3 года - обогащенный уран сверх нормы, новейшие центрифуги и другое. Центрифуги могут быть законсервированы под контролем МАГАТЭ, уран может быть перевезен в Россию, но сохранен. Если американцы в течение двух лет будут нарушать условия временного соглашения, РФ может вернуть уран Ирану, МАГАТЭ - расконсервировать современные центрифуги. Иран тогда сможет продолжить свою ядерную деятельность", - добавил политолог.По его словам, такой вариант с получением Ирана назад продвинутых ядерных технологий может удержать США в ядерной сделке, стать гарантом того, что они повторно не выйдут из него.В Вене в настоящее время проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона. На фоне переговоров и дискуссий о возможности прямого диалога между представителями США и Ирана по этой проблематике представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что Вашингтон принял решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. При этом отмечалось, что Вашингтон не рассматривает данный шаг как уступку Тегерану.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20220201/uran-1770397174.html
https://ria.ru/20220205/sanktsii-1771196348.html
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тегеран (город)
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в мире, тегеран (город), совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, франция, дональд трамп, россия
13:15 06.02.2022
 
Политолог предложил вариант решения проблемы восстановления СВПД

Эксперт РСМД Сажин предложил США и Ирану заключить временное соглашение по вопросу СВПД

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Флаг Ирана
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Хорошим вариантом решения проблемы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и снятия санкций с Тегерана стало бы временное соглашение на это счет, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Владимир Сажин.
Эксперт отметил, что оппоненты Ирана по переговорам обеспокоены тем, что развитие ядерной инфраструктуры Ирана идет очень высокими темпами и каждый день отсрочки заключения соглашения выводит Иран на новый уровень развития своей ядерной программы.
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"Такое развитие может достичь такого уровня, что никакие СВПД уже не будут эффективны. По этой причине в Вене, как я понимаю, спешат, чтобы решить вопрос с ограничением ядерной программы Ирана как можно быстрее", - сказал Сажин в комментарии РИА Новости, не став прогнозировать сроки, но указав, что в столицах стран-участниц переговоров считали февраль точкой отсчета для решения проблемы.
По его словам, прямые переговоры США и Ирана в этой связи были бы эффективны, так и показал диалог двух стран еще до 2015 года - непосредственно перед заключением ядерной сделки.
"Главная сейчас проблема в Вене - противостояние США и Ирана, которые являются главными акторами вокруг ядерной программы - от решения их противоречий зависит успех или неудача венских переговоров", - сказал эксперт, назвав подвижкой решение Вашингтона по исключениям из санкций.
Востоковед считает, что и администрация Байдена, и Тегеран заинтересованы в достижении соглашения: для США и других стран это возможность ограничить иранские ядерные амбиции, для Ирана - снять санкции, что и является главной целью переговоров.
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По его словам, США вряд ли согласятся на вариант Ирана, требующего сначала снять санкции, потом уже можно говорить.
"Здесь вопрос стоит так, что американцы, а их поддерживают все остальные, считают, что нужно приступить к синхронизированному постепенному снятию санкций с одной стороны, а, с другой стороны, постепенному возвращению Ирана к выполнению требований, заложенных в СВПД - шаг за шагом", - добавил Сажин.
Хорошим вариантом эксперт назвал заключение "временного соглашения", например, на два года, в течение которых Иран возвращается к выполнению требований, а американцы снимают санкции, постепенно возвращаться к выполнению положений СВПД, потому что одномоментно это сделать "физически" невозможно.
"Главное то, что Ираном накоплено за 3 года - обогащенный уран сверх нормы, новейшие центрифуги и другое. Центрифуги могут быть законсервированы под контролем МАГАТЭ, уран может быть перевезен в Россию, но сохранен. Если американцы в течение двух лет будут нарушать условия временного соглашения, РФ может вернуть уран Ирану, МАГАТЭ - расконсервировать современные центрифуги. Иран тогда сможет продолжить свою ядерную деятельность", - добавил политолог.
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По его словам, такой вариант с получением Ирана назад продвинутых ядерных технологий может удержать США в ядерной сделке, стать гарантом того, что они повторно не выйдут из него.
В Вене в настоящее время проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона. На фоне переговоров и дискуссий о возможности прямого диалога между представителями США и Ирана по этой проблематике представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что Вашингтон принял решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. При этом отмечалось, что Вашингтон не рассматривает данный шаг как уступку Тегерану.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
 
В миреТегеран (город)Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранФранцияДональд ТрампРоссия
 
 
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