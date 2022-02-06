https://ria.ru/20220206/gibel-1771348785.html

В ДНР заявили о гибели военного при обстреле украинскими силовиками

В ДНР заявили о гибели военного при обстреле украинскими силовиками - РИА Новости, 06.02.2022

В ДНР заявили о гибели военного при обстреле украинскими силовиками

Военнослужащий самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил представитель Народной... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T17:53

2022-02-06T17:53

2022-02-06T22:37

ситуация в днр и лнр

в мире

киев

днр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768434547_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_e943e1bc8d72b80c00fb019e57b20f2a.jpg

ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. Военнослужащий самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил представитель Народной милиции ДНР.В середине января официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что военные фиксируют увеличение количества украинских снайперов у линии соприкосновения.С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.

https://ria.ru/20220206/lnr-1771304803.html

https://ria.ru/20220206/voyna-1771335052.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация в днр и лнр, в мире, киев, днр, украина