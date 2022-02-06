17:53 06.02.2022 (обновлено: 22:37 06.02.2022)
В ДНР заявили о гибели военного при обстреле украинскими силовиками
Народная милиция ДНР заявила о гибели военнослужащего при обстреле украинскими силовиками
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. Военнослужащий самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
"Сегодня снайпер <...> с огневой позиции в районе населенного пункта Верхнеторецкое (северное) открыл прицельный огонь по позиции наших защитников в районе Верхнеторецкое (южное). С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите республики, погиб военнослужащий Народной милиции", — сказал представитель ведомства.
В середине января официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что военные фиксируют увеличение количества украинских снайперов у линии соприкосновения.
С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.