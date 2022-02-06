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В ДНР заявили о гибели военного при обстреле украинскими силовиками
В ДНР заявили о гибели военного при обстреле украинскими силовиками - РИА Новости, 06.02.2022
В ДНР заявили о гибели военного при обстреле украинскими силовиками
Военнослужащий самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил представитель Народной... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T17:53
2022-02-06T22:37
ситуация в днр и лнр
в мире
киев
днр
украина
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ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. Военнослужащий самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил представитель Народной милиции ДНР.В середине января официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что военные фиксируют увеличение количества украинских снайперов у линии соприкосновения.С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.
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ситуация в днр и лнр, в мире, киев, днр, украина
17:53 06.02.2022 (обновлено: 22:37 06.02.2022)
 
В ДНР заявили о гибели военного при обстреле украинскими силовиками

Народная милиция ДНР заявила о гибели военнослужащего при обстреле украинскими силовиками

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. Военнослужащий самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил представитель Народной милиции ДНР.

"Сегодня снайпер <...> с огневой позиции в районе населенного пункта Верхнеторецкое (северное) открыл прицельный огонь по позиции наших защитников в районе Верхнеторецкое (южное). С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите республики, погиб военнослужащий Народной милиции", — сказал представитель ведомства.

В середине января официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что военные фиксируют увеличение количества украинских снайперов у линии соприкосновения.
С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
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Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.
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