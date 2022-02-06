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ЕС работает над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива"
ЕС работает над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива" - РИА Новости, 06.02.2022
ЕС работает над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива"
Евросоюз в ближайшее время должен работать над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T22:29
2022-02-06T22:29
россия
евросоюз
в мире
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз в ближайшее время должен работать над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.ЕС, по его словам, должен работать над диверсификацией маршрутов и источников импорта "голубого топлива".В настоящее время основным поставщиком газа в Евросоюз является Россия.
https://ria.ru/20220202/gaz-1770698551.html
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россия, евросоюз, в мире, жозеп боррель
22:29 06.02.2022
 
ЕС работает над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива"

Боррель: ЕС работает над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade
Газокомпрессорная станция Gascade - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз в ближайшее время должен работать над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся и должны решать насущную проблему обеспечения безопасности газоснабжения", - написал Боррель в своем блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник.
ЕС, по его словам, должен работать над диверсификацией маршрутов и источников импорта "голубого топлива".
В настоящее время основным поставщиком газа в Евросоюз является Россия.
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 16:28
Bloomberg: Европа не нашла замену российскому газу
 
РоссияЕвросоюзВ миреЖозеп Боррель
 
 
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