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ЕС работает над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива"
ЕС работает над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива" - РИА Новости, 06.02.2022
ЕС работает над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива"
Евросоюз в ближайшее время должен работать над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T22:29
2022-02-06T22:29
2022-02-06T22:29
россия
евросоюз
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жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз в ближайшее время должен работать над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.ЕС, по его словам, должен работать над диверсификацией маршрутов и источников импорта "голубого топлива".В настоящее время основным поставщиком газа в Евросоюз является Россия.
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россия, евросоюз, в мире, жозеп боррель
ЕС работает над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива"
Боррель: ЕС работает над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива"