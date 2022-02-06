https://ria.ru/20220206/gaz-1771372524.html

ЕС работает над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива"

ЕС работает над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива" - РИА Новости, 06.02.2022

ЕС работает над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива"

Евросоюз в ближайшее время должен работать над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T22:29

2022-02-06T22:29

2022-02-06T22:29

россия

евросоюз

в мире

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз в ближайшее время должен работать над обеспечением бесперебойных поставок "голубого топлива", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.ЕС, по его словам, должен работать над диверсификацией маршрутов и источников импорта "голубого топлива".В настоящее время основным поставщиком газа в Евросоюз является Россия.

https://ria.ru/20220202/gaz-1770698551.html

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россия, евросоюз, в мире, жозеп боррель