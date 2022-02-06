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Салливан: США работают над альтернативными энергопоставками для Европы
Салливан: США работают над альтернативными энергопоставками для Европы - РИА Новости, 06.02.2022
Салливан: США работают над альтернативными энергопоставками для Европы
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что работа американской администрации над поиском альтернативных России поставщиков... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T19:36
2022-02-06T19:36
в мире
еврокомиссия
евросоюз
сша
россия
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что работа американской администрации над поиском альтернативных России поставщиков энергоносителей для Европы находится "в самом разгаре", и пообещал, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита в Вашингтон канцлера Германии Олафа Шульца.Американцы предупреждают, что в случае обострения вокруг Украины могут быть нарушены поставки российского газа, и ищут по всему миру партии сжиженного топлива, которое можно было бы оперативно перенаправить в европейские страны."Европе еще предстоит пройти определенный путь, чтобы снизить зависимость от российского газа и диверсифицировать энергопоставки. Президент (США Джо) Байден отдал распоряжение своей команде найти в других регионах мира партии сжиженного газа, которые можно было бы отправить в Европу в случае чрезвычайной ситуации", - сказал Салливан в интервью NBC."Мы можем помочь скоординировать поставки газа, чтобы сохранить тепло в европейских домах до конца зимы. Эта работа в самом разгаре. Президент Байден и канцлер Шольц обсудят это завтра, когда канцлер приедет в Вашингтон", - добавил он.Ожидается, что на встрече Байдена с Шольцем в Белом доме будет также затронута тема российского экспортного газопровода "Северный поток — 2". Салливан назвал проект западным рычагом влияния на Россию в ситуации вокруг Украины и пообещал, что если обстановка обострится, газопровод "так или иначе" не будет введен в эксплуатацию."Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20220122/gaz-1769017779.html
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в мире, еврокомиссия, евросоюз, сша, россия, северный поток — 2
19:36 06.02.2022
 
Салливан: США работают над альтернативными энергопоставками для Европы

Советник Байдена Салливан: США работают над альтернативными энергопоставками для Европы

© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ
Танкер для перевозки СПГ - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn Fawcett
Танкер для перевозки СПГ
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что работа американской администрации над поиском альтернативных России поставщиков энергоносителей для Европы находится "в самом разгаре", и пообещал, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита в Вашингтон канцлера Германии Олафа Шульца.
Американцы предупреждают, что в случае обострения вокруг Украины могут быть нарушены поставки российского газа, и ищут по всему миру партии сжиженного топлива, которое можно было бы оперативно перенаправить в европейские страны.
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"Европе еще предстоит пройти определенный путь, чтобы снизить зависимость от российского газа и диверсифицировать энергопоставки. Президент (США Джо) Байден отдал распоряжение своей команде найти в других регионах мира партии сжиженного газа, которые можно было бы отправить в Европу в случае чрезвычайной ситуации", - сказал Салливан в интервью NBC.
"Мы можем помочь скоординировать поставки газа, чтобы сохранить тепло в европейских домах до конца зимы. Эта работа в самом разгаре. Президент Байден и канцлер Шольц обсудят это завтра, когда канцлер приедет в Вашингтон", - добавил он.
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Ожидается, что на встрече Байдена с Шольцем в Белом доме будет также затронута тема российского экспортного газопровода "Северный поток — 2". Салливан назвал проект западным рычагом влияния на Россию в ситуации вокруг Украины и пообещал, что если обстановка обострится, газопровод "так или иначе" не будет введен в эксплуатацию.
"Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
 
В миреЕврокомиссияЕвросоюзСШАРоссияСеверный поток — 2
 
 
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